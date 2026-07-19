Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Mit einer neuen Ausgabe von This Week on Xbox gibt Xbox einen Ausblick auf die wichtigsten Spiele, Updates und Aktionen der kommenden Tage. Im Mittelpunkt stehen neue Inhalte für Forza Horizon 6 sowie mehrere Neuerscheinungen und Live-Service-Updates.

Den Auftakt bildet das neue Event Italian Exotics in Forza Horizon 6, das den Fuhrpark des Rennspiels erweitert. Darüber hinaus rücken Ascend to ZERO mit seiner Zeitmanipulations-Mechanik und The Mound: Omen of Cthulhu mit seinem kooperativen Horror-Abenteuer in den Fokus der aktuellen Ausgabe.

Neben den Spielvorstellungen werden auch zahlreiche Updates für bestehende Titel thematisiert. Dazu gehören unter anderem Marvel Rivals, PowerWash Simulator 2, The Alters, Warframe sowie neue Inhalte für ARK: Survival Ascended.

Abgerundet wird die Wochenübersicht durch den laufenden Ultimate Game Sale sowie die aktuellen Free Play Days, bei denen Xbox-Spieler ausgewählte Titel zeitlich begrenzt kostenlos ausprobieren können.