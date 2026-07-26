Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Microsoft präsentiert eine neue Ausgabe von This Week on Xbox und liefert einen kompakten Überblick über aktuelle Spiele, Neuigkeiten und Aktionen auf Xbox.

Zu den großen Themen der Woche gehören NBA 2K27, Halo: Campaign Evolved und Call of Duty: Black Ops 7.

Basketball-Fans dürfen sich auf die Rückkehr auf den virtuellen Court freuen, während der Master Chief in Halo: Campaign Evolved wieder ins Gefecht zieht. Mit Call of Duty: Black Ops 7 und der neuen Saison steht zudem der nächste große Shooter im Mittelpunkt. Doch auch abseits der Blockbuster gibt es einiges zu entdecken.

Zahlreiche weitere Spiele im neuen Xbox-Wochenrückblick

Microsoft widmet sich in der aktuellen Ausgabe außerdem CULTIC, Club Soko, The Planet Crafter, Shift at Midnight, Tears of Metal, Hell is Us, Skatesterre und Asylum.

Dazu kommen Neuigkeiten und Inhalte zu bekannten Spielen wie Fortnite, For Honor, Killing Floor 3, WWE 2K26, Where Winds Meet und The Division 2. Auch Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist vertreten.

Den Abschluss bilden wie gewohnt die Free Play Days, bei denen Xbox-Spieler ausgewählte Titel für begrenzte Zeit ausprobieren können.

Welche der vorgestellten Spiele werdet ihr euch genauer anschauen?