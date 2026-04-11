Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

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Übersicht

Xbox Games Showcase 2026 bestätigt: Sommer-Event mit vielen Spielen, Partner Preview Recap und neuen Ankündigungen im Überblick.

Xbox zeigt neue Details: Diese Woche stehen zahlreiche Spiele, Updates und Events im Mittelpunkt, darunter neue Titel wie KILN und Darwin’s Paradox sowie Inhalte für bekannte Games. Damit liefert die aktuelle Übersicht einen breiten Mix aus Neuerscheinungen und laufenden Live-Service-Updates.

Zu den neuen Spielen gehören unter anderem KILN, Darwin’s Paradox und Tiny Bookshop, die in dieser Woche im Fokus stehen. Ergänzt wird das Line-up durch weitere Titel wie Legacy of Kain: Ascendance und Planet Coaster 2.

Parallel dazu erhalten mehrere bekannte Spiele neue Inhalte oder bleiben weiterhin präsent im Wochenprogramm. Dazu zählen unter anderem Starfield, No Man’s Sky sowie Overwatch, die weiterhin mit Updates und laufenden Events unterstützt werden.

Auch Multiplayer- und Live-Service-Titel sind Teil der aktuellen Übersicht. Spiele wie PUBG: Battlegrounds, Brawlhalla und Disney Speedstorm bleiben aktiv und bieten fortlaufende Inhalte für Spieler.

Darüber hinaus umfasst die Woche zusätzliche Aktionen wie Free Play Days sowie verschiedene Promotions, die das Angebot abrunden. Insgesamt zeigt sich eine Mischung aus neuen Releases, fortlaufenden Updates und Events, die das Xbox-Ökosystem weiter ausbauen.

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5 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 42055 XP Hooligan Krauler | 11.04.2026 - 08:36 Uhr

    Bei den Free Play Days wollte ich ja Project Motor Racing testen. Am Donnerstag konnte man es im Shop aus installieren. Ich wollte erst aber gestern machen. Geht nun gar nicht mehr. Naja auch egal. 😃

    Danke für das Teilen. 💚

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  2. Terendir 165965 XP First Star Gold | 11.04.2026 - 08:54 Uhr

    Haut mich nix richtig vom Hocker. Denke Forza wird das nächste große Game für mich werden.

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  3. DrFreaK666 247985 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.04.2026 - 09:01 Uhr

    Bin auf das Showcase gespannt und hoffe dass es auch um mehr als Gears und Fable geht

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  4. Katanameister 385240 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.04.2026 - 09:04 Uhr

    Wird jetzt bis Forza nicht allzu viel kommen, freue mich schon auf Hades 2 nächste Woche.

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  5. Kreator78 72845 XP Tastenakrobat Level 2 | 11.04.2026 - 09:34 Uhr

    Planet coaster wollte ich mir immer kaufen, drumm freut mich der Gamepass release besonders

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