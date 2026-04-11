Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Xbox Games Showcase 2026 bestätigt: Sommer-Event mit vielen Spielen, Partner Preview Recap und neuen Ankündigungen im Überblick.

Xbox zeigt neue Details: Diese Woche stehen zahlreiche Spiele, Updates und Events im Mittelpunkt, darunter neue Titel wie KILN und Darwin’s Paradox sowie Inhalte für bekannte Games. Damit liefert die aktuelle Übersicht einen breiten Mix aus Neuerscheinungen und laufenden Live-Service-Updates.

Zu den neuen Spielen gehören unter anderem KILN, Darwin’s Paradox und Tiny Bookshop, die in dieser Woche im Fokus stehen. Ergänzt wird das Line-up durch weitere Titel wie Legacy of Kain: Ascendance und Planet Coaster 2.

Parallel dazu erhalten mehrere bekannte Spiele neue Inhalte oder bleiben weiterhin präsent im Wochenprogramm. Dazu zählen unter anderem Starfield, No Man’s Sky sowie Overwatch, die weiterhin mit Updates und laufenden Events unterstützt werden.

Auch Multiplayer- und Live-Service-Titel sind Teil der aktuellen Übersicht. Spiele wie PUBG: Battlegrounds, Brawlhalla und Disney Speedstorm bleiben aktiv und bieten fortlaufende Inhalte für Spieler.

Darüber hinaus umfasst die Woche zusätzliche Aktionen wie Free Play Days sowie verschiedene Promotions, die das Angebot abrunden. Insgesamt zeigt sich eine Mischung aus neuen Releases, fortlaufenden Updates und Events, die das Xbox-Ökosystem weiter ausbauen.