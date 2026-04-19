Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

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Metro 2039 im Fokus! Xbox zeigt neue Spiele und große Highlights der Woche.

Ein erster Blick auf Metro 2039 steht im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe von „This Week on Xbox“ und liefert neue Eindrücke zum kommenden Titel. Gleichzeitig werden zahlreiche weitere Spiele und Updates vorgestellt, die das aktuelle Line-up ergänzen.

Neben Metro 2039 werden auch Titel wie REPLACED, Hades II und Mouse P.I. for Hire präsentiert. Darüber hinaus sind auch PRAGMATA und Cthulhu: The Cosmic Abyss Teil der aktuellen Vorschau.

Das gezeigte Line-up umfasst zudem weitere Spiele wie The Thaumaturge, Football Manager 26, Directive 8020 sowie Warhammer Survivors. Auch bekannte Titel wie Call of Duty: Modern Warfare und NHL 26 werden im Rahmen der Ausgabe thematisiert.

Ergänzt wird die Präsentation durch weitere Spiele wie Marathon, Dome Keeper, Disney Dreamlight Valley, PGA TOUR 2K25, WWE 2K26, Atomic Heart, Overwatch, Marvel Rivals, MLB The Show 26 sowie Fortnite.

Neben den Spielvorstellungen werden auch Free Play Days und weitere Aktionen innerhalb des Xbox-Ökosystems angesprochen.

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5 Kommentare Added

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  1. Katanameister 394460 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.04.2026 - 16:21 Uhr

    War eine gute Woche für Xbox mit super Spielen im Game Pass und auch Neuheiten im Store wie Hades 2, Pragmata und Mouse PI.

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  2. Rotten 115765 XP Scorpio King Rang 3 | 19.04.2026 - 16:32 Uhr

    Die Woche hatte einige top games ✌🏻 wenn et so weiter geht komm ik garnit mehr hinterher 😅

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  3. ZombieGott79 92360 XP Posting Machine Level 1 | 19.04.2026 - 16:33 Uhr

    Ja die Woche war echt nicht schlecht und mit Vampire Crawler geht’s nächste Woche weiter . 😉💚💚💚

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  5. 2run 36100 XP Bobby Car Raser | 19.04.2026 - 16:47 Uhr

    Alles beiseite, bald endlich Gears of War E Day … man freue ich mich drauf. Metro 2039 sieht aber wirklich sehr gut und duester aus

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