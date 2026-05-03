Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

This Week on Xbox stellt Invincible VS und zahlreiche weitere Neuigkeiten vor.

Invincible VS wurde im aktuellen „This Week on Xbox“-Format offiziell hervorgehoben und als verfügbar bzw. gestartet präsentiert, während der neue Wochenüberblick zusätzlich zahlreiche kommende und aktualisierte Spiele sowie Hardware-News aus dem Xbox-Ökosystem zusammenfasst.

Im Fokus steht dabei der Kampf-Titel Invincible VS, der als brutales Action-Erlebnis präsentiert wird und den Auftakt des aktuellen Xbox-Updates bildet. Gleichzeitig zeigt das Format neue Informationen zu weiteren Projekten und Plattform-Inhalten, die im Xbox-Umfeld erscheinen oder aktualisiert werden.

Auch Hardware-seitig wurden Updates zu den Handheld-Geräten ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X vorgestellt, die künftig stärker in das Xbox-Ökosystem eingebunden werden sollen.

Darüber hinaus gab es einen Ausblick auf verschiedene Spiele und Updates, darunter u. a. Stranger Than Heaven, MotoGP 26, PowerWash Simulator 2, sowie größere Titel wie Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana, und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Weitere Highlights im Überblick reichen von Live-Service-Updates wie Diablo IV und Warframe bis hin zu Indie- und Midrange-Titeln wie Aphelion, Trepang2 und Dead by Daylight, die ebenfalls Teil der Wochenpräsentation sind.

Das Format unterstreicht damit erneut die breite Mischung aus neuen Releases, Updates und Event-Inhalten innerhalb der Xbox-Plattform.