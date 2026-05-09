Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

In der neuesten Ausgabe von „This Week on Xbox“ stehen die wichtigsten Ankündigungen und Trailer der vergangenen Tage im Mittelpunkt. Besonders die Nacon Connect 2026 liefert zahlreiche neue Spiele, Updates und Überraschungen.
Darüber hinaus gewährt Xbox neue Einblicke in Stranger Than Heaven, blickt auf Mixtape und fasst zahlreiche weitere Neuigkeiten rund um kommende und aktuelle Spiele zusammen.
Highlights aus „This Week on Xbox“
- Nacon Connect 2026
- Neue Einblicke zu Stranger Than Heaven
- Neue Spielszenen aus Mixtape
- Bus Bound
- SteelSeries D4X Arctis Nova Pro Omni
- World of Warships: Legends
- Subnautica 2
- Age of Empires IV: Yue Fei’s Legacy
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Immortals
- Deep Rock Galactic: Survivor
- The Crew Motorfest
- Two Point Museum
- Formula Legends
- FINAL FANTASY XIV ONLINE
- TEKKEN 8
- My Hero Academia: All’s Justice
- Dead or Alive 6 Last Round
- CODE Navigator: Tracer Pack
- Rainbow Six Siege
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Free Play Days
- Fortnite Promo
Vor allem Stranger Than Heaven erhält zusätzliche Aufmerksamkeit. Xbox blickt hinter die Kulissen des Spiels und zeigt weitere Eindrücke zur Entwicklung und Atmosphäre des kommenden Titels.
Auch Mixtape bleibt ein großes Thema. Das narrative Abenteuer rund um drei Freunde und ihre letzte gemeinsame Nacht sorgt weiterhin mit seiner emotionalen Präsentation und dem nostalgischen Soundtrack für Aufmerksamkeit.
Neben neuen Trailern und Updates werden zudem aktuelle Inhalte für bestehende Spiele präsentiert, darunter neue Erweiterungen, Events und kosmetische Inhalte.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Mein Highlight diese Woche war Stranger than Heaven.