Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

This Week on Xbox zeigt alle Highlights aus der Nacon Connect 2026 und mehr.

In der neuesten Ausgabe von „This Week on Xbox“ stehen die wichtigsten Ankündigungen und Trailer der vergangenen Tage im Mittelpunkt. Besonders die Nacon Connect 2026 liefert zahlreiche neue Spiele, Updates und Überraschungen.

Darüber hinaus gewährt Xbox neue Einblicke in Stranger Than Heaven, blickt auf Mixtape und fasst zahlreiche weitere Neuigkeiten rund um kommende und aktuelle Spiele zusammen.

Highlights aus „This Week on Xbox“

Nacon Connect 2026

Neue Einblicke zu Stranger Than Heaven

Neue Spielszenen aus Mixtape

Bus Bound

SteelSeries D4X Arctis Nova Pro Omni

World of Warships: Legends

Subnautica 2

Age of Empires IV: Yue Fei’s Legacy

Microsoft Flight Simulator 2024

Immortals

Deep Rock Galactic: Survivor

The Crew Motorfest

Two Point Museum

Formula Legends

FINAL FANTASY XIV ONLINE

TEKKEN 8

My Hero Academia: All’s Justice

Dead or Alive 6 Last Round

CODE Navigator: Tracer Pack

Rainbow Six Siege

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Free Play Days

Fortnite Promo

Vor allem Stranger Than Heaven erhält zusätzliche Aufmerksamkeit. Xbox blickt hinter die Kulissen des Spiels und zeigt weitere Eindrücke zur Entwicklung und Atmosphäre des kommenden Titels.

Auch Mixtape bleibt ein großes Thema. Das narrative Abenteuer rund um drei Freunde und ihre letzte gemeinsame Nacht sorgt weiterhin mit seiner emotionalen Präsentation und dem nostalgischen Soundtrack für Aufmerksamkeit.

Neben neuen Trailern und Updates werden zudem aktuelle Inhalte für bestehende Spiele präsentiert, darunter neue Erweiterungen, Events und kosmetische Inhalte.