Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

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Übersicht

Die neue Ausgabe von This Week on Xbox liefert einen Überblick über kommende Spiele und große Events.

Mit einer neuen Ausgabe von „This Week on Xbox“ hat Xbox erneut zahlreiche kommende Spiele, Updates und Events vorgestellt. Im Fokus stehen dabei unter anderem Forza Horizon 6, Directive 8020 sowie ein großes Crossover zwischen Fortnite und Overwatch.

Besonders hervorgehoben wurde Forza Horizon 6, das Spieler diesmal auf die Straßen Japans schickt. Zusätzlich gab es neue Eindrücke zu Directive 8020, dem kommenden Sci-Fi-Horror-Spiel von Supermassive Games.

Außerdem wurden zahlreiche weitere Titel und Updates gezeigt:

  • Subnautica 2
  • Nitro Gen Omega
  • Subnautica
  • Outbound
  • Black Jacket
  • Call of the Elder Gods
  • Sea of Thieves
  • Beastlink
  • Captain Tsubasa 2: World Fighters
  • Poppy Playtime Chapter 5
  • Civilization VII
  • Crusader Kings III
  • Skull and Bones
  • Resident Evil Requiem
  • Zenless Zone Zero
  • NBA 2K26
  • Palia
  • Phasmophobia

Darüber hinaus wurden auch neue Free Play Days sowie weitere Fortnite-Promos präsentiert.

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6 Kommentare Added

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  2. Katanameister 428400 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 17.05.2026 - 10:41 Uhr

    Gute Woche, mit Subnautica im Game Pass und Forza Horizon 6, nächste Woche dann endlich auch im Game Pass.

    1
  4. Robilein 1267910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.05.2026 - 10:43 Uhr

    Also mein Highlight der Woche ist neben Forza Horizon 6 Outbound. Habe 24 Stunden drin und das Spiel macht so süchtig. Sehr geiles Spiel👍

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