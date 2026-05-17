Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Die neue Ausgabe von This Week on Xbox liefert einen Überblick über kommende Spiele und große Events.

Mit einer neuen Ausgabe von „This Week on Xbox“ hat Xbox erneut zahlreiche kommende Spiele, Updates und Events vorgestellt. Im Fokus stehen dabei unter anderem Forza Horizon 6, Directive 8020 sowie ein großes Crossover zwischen Fortnite und Overwatch.

Besonders hervorgehoben wurde Forza Horizon 6, das Spieler diesmal auf die Straßen Japans schickt. Zusätzlich gab es neue Eindrücke zu Directive 8020, dem kommenden Sci-Fi-Horror-Spiel von Supermassive Games.

Außerdem wurden zahlreiche weitere Titel und Updates gezeigt:

Subnautica 2

Nitro Gen Omega

Subnautica

Outbound

Black Jacket

Call of the Elder Gods

Sea of Thieves

Beastlink

Captain Tsubasa 2: World Fighters

Poppy Playtime Chapter 5

Civilization VII

Crusader Kings III

Skull and Bones

Resident Evil Requiem

Zenless Zone Zero

NBA 2K26

Palia

Phasmophobia

Darüber hinaus wurden auch neue Free Play Days sowie weitere Fortnite-Promos präsentiert.