Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Mit einer neuen Ausgabe von „This Week on Xbox“ hat Xbox erneut zahlreiche kommende Spiele, Updates und Events vorgestellt. Im Fokus stehen dabei unter anderem Forza Horizon 6, Directive 8020 sowie ein großes Crossover zwischen Fortnite und Overwatch.
Besonders hervorgehoben wurde Forza Horizon 6, das Spieler diesmal auf die Straßen Japans schickt. Zusätzlich gab es neue Eindrücke zu Directive 8020, dem kommenden Sci-Fi-Horror-Spiel von Supermassive Games.
Außerdem wurden zahlreiche weitere Titel und Updates gezeigt:
- Subnautica 2
- Nitro Gen Omega
- Subnautica
- Outbound
- Black Jacket
- Call of the Elder Gods
- Sea of Thieves
- Beastlink
- Captain Tsubasa 2: World Fighters
- Poppy Playtime Chapter 5
- Civilization VII
- Crusader Kings III
- Skull and Bones
- Resident Evil Requiem
- Zenless Zone Zero
- NBA 2K26
- Palia
- Phasmophobia
Darüber hinaus wurden auch neue Free Play Days sowie weitere Fortnite-Promos präsentiert.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Highlight war natürlich alles rund um Forza Horizon 6. ❤️
Gute Woche, mit Subnautica im Game Pass und Forza Horizon 6, nächste Woche dann endlich auch im Game Pass.
Bei der Xbox gibt es Games Games Games 😃
Also mein Highlight der Woche ist neben Forza Horizon 6 Outbound. Habe 24 Stunden drin und das Spiel macht so süchtig. Sehr geiles Spiel👍
Eine gute Woche für XBOX. 👍
Gute Woche 👍🏻