Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Die neue Ausgabe von This Week on Xbox liefert einen Überblick über kommende Spiele und große Events.

Mit einer neuen Ausgabe von „This Week on Xbox“ blickt Microsoft auf die wichtigsten Spiele, Events und Ankündigungen der vergangenen Tage zurück. Im Mittelpunkt steht dabei Forza Horizon 6, das Spieler erstmals auf die Straßen Japans schickt.

Neben dem erfolgreichen Rennspiel werden zahlreiche weitere Themen behandelt. Dazu gehört das inzwischen zehnte Warhammer Skulls Festival, das erneut zahlreiche Ankündigungen und Aktionen rund um das Warhammer-Universum bereithält.

Ebenfalls vertreten ist LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, das Spieler in eine offene LEGO-Version von Gotham City versetzt. Darüber hinaus werden weitere Neuerscheinungen wie Bubsy 4D, Darksiders: Warmastered Edition und King of Tokyo vorgestellt.

Auch der Xbox Game Pass erhält in der aktuellen Ausgabe seinen festen Platz. Zusätzlich gibt Microsoft einen Überblick über aktuelle Aktionen, Zubehör-Neuheiten und kommende Highlights.

Zu den weiteren vorgestellten Spielen zählen unter anderem 007 First Light, Sid Meier’s Civilization VII, Street Fighter 6, Genshin Impact, Brawlhalla sowie The Division 2. Darüber hinaus werden auch neue Einblicke in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales gezeigt.

Den Abschluss bilden weitere Inhalte rund um Warhammer Skulls sowie aktuelle Aktionen zu Fortnite.

Mit Forza Horizon 6 und seinem Japan-Setting hat Xbox jedoch einen klaren Schwerpunkt gesetzt. Das Rennspiel bleibt auch nach seinem erfolgreichen Marktstart eines der dominierenden Themen innerhalb des Xbox-Ökosystems.