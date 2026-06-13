Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Ein Vierteljahrhundert Xbox soll 2026 gebührend gefeiert werden. In der neuesten Ausgabe von „This Week on Xbox“ blickt Microsoft auf das Xbox Games Showcase 2026 zurück und macht gleichzeitig deutlich, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten gerade erst begonnen haben.

Neben zahlreichen Spielankündigungen stellte das Unternehmen in Aussicht, dass Fans im Laufe des Jahres nicht nur neue Titel, sondern auch neue Hardware und weitere Überraschungen erwarten dürfen. Damit entwickelt sich 2026 zu einem der wichtigsten Jahre in der Geschichte der Marke.

Im Mittelpunkt der Sendung standen zahlreiche Neuankündigungen und Updates aus dem Xbox Games Showcase. Dazu gehörten unter anderem neue Einblicke in Gears of War: E-Day sowie eine Vielzahl weiterer Spiele, die in den kommenden Monaten und Jahren erscheinen werden.

Zu den vorgestellten Titeln zählen unter anderem NBA The Run, Gothic 1 Remake, Persona 5 Royal, Solarpunk, STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Beastro, Monsters Are Coming!, Rivage, CONTROL Resonant, Dynasty Warriors 3 Complete Edition, Rayman Legends Retold, Cassette Beasts 2002 und My Cannibal Family.

Darüber hinaus wurden Updates zu bereits bekannten Spielen wie Hitman World of Assassination, Blasphemous 2, Marathon, Fortnite, World of Tanks Modern Armor: Winged Devils, Disney Speedstorm, Disney Dreamlight Valley, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und 33 Immortals gezeigt.

Abgerundet wurde die Sendung durch einen Blick auf die aktuellen Free Play Days-Angebote sowie weitere Inhalte aus dem Xbox-Ökosystem.

Mit den zahlreichen Neuankündigungen des Xbox Games Showcase und den bereits angekündigten Jubiläumsplänen deutet vieles darauf hin, dass Microsoft die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Xbox über das gesamte Jahr hinweg begleiten wird.