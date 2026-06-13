Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

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Xbox feiert 25 Jahre mit neuen Spielen, Hardware und Überraschungen.

Ein Vierteljahrhundert Xbox soll 2026 gebührend gefeiert werden. In der neuesten Ausgabe von „This Week on Xbox“ blickt Microsoft auf das Xbox Games Showcase 2026 zurück und macht gleichzeitig deutlich, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten gerade erst begonnen haben.

Neben zahlreichen Spielankündigungen stellte das Unternehmen in Aussicht, dass Fans im Laufe des Jahres nicht nur neue Titel, sondern auch neue Hardware und weitere Überraschungen erwarten dürfen. Damit entwickelt sich 2026 zu einem der wichtigsten Jahre in der Geschichte der Marke.

Im Mittelpunkt der Sendung standen zahlreiche Neuankündigungen und Updates aus dem Xbox Games Showcase. Dazu gehörten unter anderem neue Einblicke in Gears of War: E-Day sowie eine Vielzahl weiterer Spiele, die in den kommenden Monaten und Jahren erscheinen werden.

Zu den vorgestellten Titeln zählen unter anderem NBA The Run, Gothic 1 Remake, Persona 5 Royal, Solarpunk, STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Beastro, Monsters Are Coming!, Rivage, CONTROL Resonant, Dynasty Warriors 3 Complete Edition, Rayman Legends Retold, Cassette Beasts 2002 und My Cannibal Family.

Darüber hinaus wurden Updates zu bereits bekannten Spielen wie Hitman World of Assassination, Blasphemous 2, Marathon, Fortnite, World of Tanks Modern Armor: Winged Devils, Disney Speedstorm, Disney Dreamlight Valley, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und 33 Immortals gezeigt.

Abgerundet wurde die Sendung durch einen Blick auf die aktuellen Free Play Days-Angebote sowie weitere Inhalte aus dem Xbox-Ökosystem.

Mit den zahlreichen Neuankündigungen des Xbox Games Showcase und den bereits angekündigten Jubiläumsplänen deutet vieles darauf hin, dass Microsoft die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Xbox über das gesamte Jahr hinweg begleiten wird.

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12 Kommentare Added

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  1. ATGMasterChief 5280 XP Beginner Level 3 | 13.06.2026 - 18:04 Uhr

    Nach so vielen schönen Ankündigungen kommen jetzt leider auch die Schattenseiten ans Licht. Hoffentlich sorgt Chefin Asha nächste Woche für Klarheit und löst das Ganze endlich auf.

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  2. Uglycoyote 28455 XP Nasenbohrer Level 4 | 13.06.2026 - 18:04 Uhr

    Nicht zu vergessen „this week“ hat die geliebte CEO gesagt, dass sehr viele gefeuert werden ….lol…

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  3. Katanameister 465930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.06.2026 - 18:12 Uhr

    Es ist zwar das Jahr des XBOX Jubiläums, aber die ganzen Negativmeldungen diese Woche haben ihr Übriges getan, hab kein gutes Gefühl bezüglich Gaming und das betrifft alle Plattformen, zum Glück kommen noch viele interessante Spiele dieses Jahr.

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  4. Robilein 1288740 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.06.2026 - 18:26 Uhr

    Highlight diese Woche waren definitiv die technischen Spezifikationen zu Gears of War: E-Day. Das wird einfach krank was auf uns zukommt.

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  5. Vayne1986 61335 XP Stomper | 13.06.2026 - 20:12 Uhr

    Highlights waren für mich die Spielankündigungen die mich interessierten. 🙂

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  6. Cicci 19030 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 13.06.2026 - 22:53 Uhr

    Highlights gibt es genug bei XBOX dieses Jahr 😊

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  8. RumRoGERs 163675 XP First Star Silber | 13.06.2026 - 23:17 Uhr

    Halo und Gears of War sind mein Highlight gewesen. Das wird so cool werden.

    Klar, die Entlassungen die jetzt kommen werden sind absolut unschön aber das ist jetzt einfach die Konsequenz der jahrelangen Misswirtschaft. :-/
    Gaming ist gerade ein raues Pflaster.

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    • DanSanAliaMi 111125 XP Scorpio King Rang 1 | 13.06.2026 - 23:33 Uhr
      Antwort auf RumRoGERs

      Naja nicht nur in der gaming Welt. Ist glaub derzeit in fast jeglicher Branche außer ki so derzeit. Das ist einfach die Zeit in der wir leben.

      Aber Gears Halo und Fable sind wirklich drei grandiose Titel. Bin glücklich ein Xbox Fan zu sein und derzeit so tolle Spiele zu bekommen 💚💚💚

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      • RumRoGERs 163675 XP First Star Silber | 13.06.2026 - 23:55 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Joop… Wir sind ja leider die erste Generation welche nicht mehr den Anspruch hat, dass es ihnen besser geht als ihren Eltern. :-/

        Joop, das sind drei absolute Highlights und nächstes Jahr kommen mehr und mehr.

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  9. Ralle89 174015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.06.2026 - 23:23 Uhr

    Fande auch einige Spiele Ankündigung waren das Highlight

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