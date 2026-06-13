Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Ein Vierteljahrhundert Xbox soll 2026 gebührend gefeiert werden. In der neuesten Ausgabe von „This Week on Xbox“ blickt Microsoft auf das Xbox Games Showcase 2026 zurück und macht gleichzeitig deutlich, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten gerade erst begonnen haben.
Neben zahlreichen Spielankündigungen stellte das Unternehmen in Aussicht, dass Fans im Laufe des Jahres nicht nur neue Titel, sondern auch neue Hardware und weitere Überraschungen erwarten dürfen. Damit entwickelt sich 2026 zu einem der wichtigsten Jahre in der Geschichte der Marke.
Im Mittelpunkt der Sendung standen zahlreiche Neuankündigungen und Updates aus dem Xbox Games Showcase. Dazu gehörten unter anderem neue Einblicke in Gears of War: E-Day sowie eine Vielzahl weiterer Spiele, die in den kommenden Monaten und Jahren erscheinen werden.
Zu den vorgestellten Titeln zählen unter anderem NBA The Run, Gothic 1 Remake, Persona 5 Royal, Solarpunk, STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Beastro, Monsters Are Coming!, Rivage, CONTROL Resonant, Dynasty Warriors 3 Complete Edition, Rayman Legends Retold, Cassette Beasts 2002 und My Cannibal Family.
Darüber hinaus wurden Updates zu bereits bekannten Spielen wie Hitman World of Assassination, Blasphemous 2, Marathon, Fortnite, World of Tanks Modern Armor: Winged Devils, Disney Speedstorm, Disney Dreamlight Valley, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und 33 Immortals gezeigt.
Abgerundet wurde die Sendung durch einen Blick auf die aktuellen Free Play Days-Angebote sowie weitere Inhalte aus dem Xbox-Ökosystem.
Mit den zahlreichen Neuankündigungen des Xbox Games Showcase und den bereits angekündigten Jubiläumsplänen deutet vieles darauf hin, dass Microsoft die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Xbox über das gesamte Jahr hinweg begleiten wird.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach so vielen schönen Ankündigungen kommen jetzt leider auch die Schattenseiten ans Licht. Hoffentlich sorgt Chefin Asha nächste Woche für Klarheit und löst das Ganze endlich auf.
Nicht zu vergessen „this week“ hat die geliebte CEO gesagt, dass sehr viele gefeuert werden ….lol…
Es ist zwar das Jahr des XBOX Jubiläums, aber die ganzen Negativmeldungen diese Woche haben ihr Übriges getan, hab kein gutes Gefühl bezüglich Gaming und das betrifft alle Plattformen, zum Glück kommen noch viele interessante Spiele dieses Jahr.
Highlight diese Woche waren definitiv die technischen Spezifikationen zu Gears of War: E-Day. Das wird einfach krank was auf uns zukommt.
Freue mich auch tierisch darauf.
Highlights waren für mich die Spielankündigungen die mich interessierten. 🙂
Highlights gibt es genug bei XBOX dieses Jahr 😊
E-Day. Meisterwerk
Halo und Gears of War sind mein Highlight gewesen. Das wird so cool werden.
Klar, die Entlassungen die jetzt kommen werden sind absolut unschön aber das ist jetzt einfach die Konsequenz der jahrelangen Misswirtschaft. :-/
Gaming ist gerade ein raues Pflaster.
Naja nicht nur in der gaming Welt. Ist glaub derzeit in fast jeglicher Branche außer ki so derzeit. Das ist einfach die Zeit in der wir leben.
Aber Gears Halo und Fable sind wirklich drei grandiose Titel. Bin glücklich ein Xbox Fan zu sein und derzeit so tolle Spiele zu bekommen 💚💚💚
Joop… Wir sind ja leider die erste Generation welche nicht mehr den Anspruch hat, dass es ihnen besser geht als ihren Eltern. :-/
Joop, das sind drei absolute Highlights und nächstes Jahr kommen mehr und mehr.
Fande auch einige Spiele Ankündigung waren das Highlight