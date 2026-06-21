Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Xbox präsentiert neue Spiele, Events und Updates in der aktuellen Wochenübersicht.

Mit der neuen Chaos Sparks Challenge in Minecraft startet Xbox in eine abwechslungsreiche Woche voller neuer Inhalte, Events und Spielankündigungen.

Neben dem Blockbau-Hit standen im aktuellen „This Week on Xbox“-Format zahlreiche weitere Titel und Updates im Mittelpunkt.

Zu den vorgestellten Highlights gehört unter anderem Microsoft Flight Simulator 2024, das Spieler erneut in die Lüfte schickt. Sportfans kommen mit Freestyle Football 2, Rocket League und mehreren Aktionen rund um die laufende Fußball-Weltmeisterschaft auf ihre Kosten.

Auch für Fans von Koop-, Survival- und Rollenspielen gab es zahlreiche Neuigkeiten. Xbox präsentierte Updates und Einblicke zu Sea of Thieves, The Division 2, For Honor, Warframe, Palworld, Valheim und Stellaris. Darüber hinaus wurden neue Projekte wie STARSEEKER: Astroneer Expeditions, Bellwright, ARMATUS, Duskfade, Deep Dish Dungeon und Mistfall Hunter gezeigt.

Besonders interessant für viele Spieler dürften außerdem die neuesten Informationen zu kommenden Titeln wie Onimusha: Way of the Sword, STRANGER THAN HEAVEN, Anno 117: Pax Romana, Jurassic World Evolution 3, Gundam Rogue Orbit, Ace Combat 8 und Forever Ago sein.

Darüber hinaus wurden Updates zu etablierten Marken wie Street Fighter 6, Overwatch, Brawlhalla, Age of Wonders 4, Asphalt Legends, Dead by Daylight und Fortnite vorgestellt. Ergänzt wurde die Sendung durch die aktuellen Free Play Days, die Xbox-Spielern zeitlich begrenzten Zugriff auf ausgewählte Titel ermöglichen.

Die aktuelle Ausgabe von „This Week on Xbox“ zeigt einmal mehr die große Bandbreite an Spielen und Live-Service-Inhalten, die Xbox-Spieler in den kommenden Tagen und Wochen erwartet.