Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

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Übersicht

Xbox Games Showcase 2026 bestätigt: Sommer-Event mit vielen Spielen, Partner Preview Recap und neuen Ankündigungen im Überblick.

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass der Xbox Games Showcase im Sommer 2026 zurückkehrt. Das Event zählt zu den wichtigsten Präsentationen im Xbox-Kalender und wird traditionell genutzt, um neue Spiele, Updates und zukünftige Projekte vorzustellen.

Im Rahmen des aktuellen „This Week on Xbox“-Updates wurde zudem ein Rückblick auf den jüngsten Xbox Partner Preview-Event gegeben. Dabei wurden verschiedene Titel und Inhalte hervorgehoben, die bereits angekündigt oder gezeigt wurden, sowie ein Ausblick auf kommende Releases und Erweiterungen gegeben.

Zu den präsentierten und erwähnten Spielen gehören unter anderem bekannte Marken und neue Projekte wie Call of Duty: Black Ops 7, The Elder Scrolls Online, Mortal Shell II sowie Invincible VS. Auch Titel wie Super Meat Boy 3D und RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition wurden im Rahmen der Übersicht genannt.

Darüber hinaus wurden weitere Spiele und Inhalte aus verschiedenen Genres gezeigt, darunter Multiplayer-Titel, Strategie-, Renn- und Simulationserfahrungen. Ergänzt wurde das Line-up durch Live-Service-Games, Updates bestehender Titel sowie saisonale Angebote wie den Xbox Spring Sale.

Die Rückkehr des Xbox Games Showcase unterstreicht die Bedeutung des Sommerzeitraums für die Plattform. In Kombination mit Partner-Formaten und weiteren digitalen Events entsteht so ein kontinuierlicher Informationsfluss für Spieler, der neue Inhalte und Entwicklungen aus dem Xbox-Ökosystem bündelt.

Konkrete Details zum vollständigen Showcase-Programm stehen noch aus, doch die bisherigen Hinweise deuten bereits auf eine umfangreiche Präsentation mit zahlreichen Neuankündigungen und Gameplay-Enthüllungen hin.

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10 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 41295 XP Hooligan Krauler | 04.04.2026 - 15:38 Uhr

    Highlight der Woche war natürlich die Xbox Showcase 2026 Ankündigung im Sommer. 💚

    2
    • DanSanAliaMi 95425 XP Posting Machine Level 3 | 05.04.2026 - 00:03 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      das highlight war das ein deep dive zu gears of war kommt. zumindest für mich. Die show dachte ich mir halb das sie kommt. war ja auch die ganzen letzten jahre so.

      0
  3. Katanameister 380440 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.04.2026 - 16:07 Uhr

    Die Xbox Show war auf jeden Fall super, freue mich auf die nächsten Wochen.

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  4. aleXdeluXe86 61880 XP Stomper | 04.04.2026 - 19:07 Uhr

    RollerCoaster Tycoon ja cool.
    Ansonsten bin ich persönlich bei Xbox am meisten auf State of decay 3 und eben Gears gehypt

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  7. oldGamer 184440 XP Battle Rifle Elite | 05.04.2026 - 04:47 Uhr

    Und dann steht auf einmal ein großer Karton im Raum und am Ende der Show fährt die Kamera drauf zu und wir sehen eine alt bekannte Werbung von der wir dachten sie wäre gecancelt worden „This is an Xbox“

    Ok, ich bin 4 Tage zu spät, aber da kann ich ja nichts für wenn die das nicht zum 1. ankündigen 🙁

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