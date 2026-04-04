Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass der Xbox Games Showcase im Sommer 2026 zurückkehrt. Das Event zählt zu den wichtigsten Präsentationen im Xbox-Kalender und wird traditionell genutzt, um neue Spiele, Updates und zukünftige Projekte vorzustellen.
Im Rahmen des aktuellen „This Week on Xbox“-Updates wurde zudem ein Rückblick auf den jüngsten Xbox Partner Preview-Event gegeben. Dabei wurden verschiedene Titel und Inhalte hervorgehoben, die bereits angekündigt oder gezeigt wurden, sowie ein Ausblick auf kommende Releases und Erweiterungen gegeben.
Zu den präsentierten und erwähnten Spielen gehören unter anderem bekannte Marken und neue Projekte wie Call of Duty: Black Ops 7, The Elder Scrolls Online, Mortal Shell II sowie Invincible VS. Auch Titel wie Super Meat Boy 3D und RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition wurden im Rahmen der Übersicht genannt.
Darüber hinaus wurden weitere Spiele und Inhalte aus verschiedenen Genres gezeigt, darunter Multiplayer-Titel, Strategie-, Renn- und Simulationserfahrungen. Ergänzt wurde das Line-up durch Live-Service-Games, Updates bestehender Titel sowie saisonale Angebote wie den Xbox Spring Sale.
Die Rückkehr des Xbox Games Showcase unterstreicht die Bedeutung des Sommerzeitraums für die Plattform. In Kombination mit Partner-Formaten und weiteren digitalen Events entsteht so ein kontinuierlicher Informationsfluss für Spieler, der neue Inhalte und Entwicklungen aus dem Xbox-Ökosystem bündelt.
Konkrete Details zum vollständigen Showcase-Programm stehen noch aus, doch die bisherigen Hinweise deuten bereits auf eine umfangreiche Präsentation mit zahlreichen Neuankündigungen und Gameplay-Enthüllungen hin.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Highlight der Woche war natürlich die Xbox Showcase 2026 Ankündigung im Sommer. 💚
das highlight war das ein deep dive zu gears of war kommt. zumindest für mich. Die show dachte ich mir halb das sie kommt. war ja auch die ganzen letzten jahre so.
Mal sehen, was noch so angekündigt wird.
Die Xbox Show war auf jeden Fall super, freue mich auf die nächsten Wochen.
RollerCoaster Tycoon ja cool.
Ansonsten bin ich persönlich bei Xbox am meisten auf State of decay 3 und eben Gears gehypt
Kommt ja noch so einiges auf uns zu dieses Jahr.
Ich erwarte auch am meisten State of decay 3
Rollercoaster tycoon. Yeah
Das ist er nicht so meins da sind andere besser für mich
Und dann steht auf einmal ein großer Karton im Raum und am Ende der Show fährt die Kamera drauf zu und wir sehen eine alt bekannte Werbung von der wir dachten sie wäre gecancelt worden „This is an Xbox“
Ok, ich bin 4 Tage zu spät, aber da kann ich ja nichts für wenn die das nicht zum 1. ankündigen 🙁