Xbox Series X: Highlights der Woche bei This Week on Xbox vorgestellt

Xbox Games Showcase 2026 bestätigt: Sommer-Event mit vielen Spielen, Partner Preview Recap und neuen Ankündigungen im Überblick.

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass der Xbox Games Showcase im Sommer 2026 zurückkehrt. Das Event zählt zu den wichtigsten Präsentationen im Xbox-Kalender und wird traditionell genutzt, um neue Spiele, Updates und zukünftige Projekte vorzustellen.

Im Rahmen des aktuellen „This Week on Xbox“-Updates wurde zudem ein Rückblick auf den jüngsten Xbox Partner Preview-Event gegeben. Dabei wurden verschiedene Titel und Inhalte hervorgehoben, die bereits angekündigt oder gezeigt wurden, sowie ein Ausblick auf kommende Releases und Erweiterungen gegeben.

Zu den präsentierten und erwähnten Spielen gehören unter anderem bekannte Marken und neue Projekte wie Call of Duty: Black Ops 7, The Elder Scrolls Online, Mortal Shell II sowie Invincible VS. Auch Titel wie Super Meat Boy 3D und RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition wurden im Rahmen der Übersicht genannt.

Darüber hinaus wurden weitere Spiele und Inhalte aus verschiedenen Genres gezeigt, darunter Multiplayer-Titel, Strategie-, Renn- und Simulationserfahrungen. Ergänzt wurde das Line-up durch Live-Service-Games, Updates bestehender Titel sowie saisonale Angebote wie den Xbox Spring Sale.

Die Rückkehr des Xbox Games Showcase unterstreicht die Bedeutung des Sommerzeitraums für die Plattform. In Kombination mit Partner-Formaten und weiteren digitalen Events entsteht so ein kontinuierlicher Informationsfluss für Spieler, der neue Inhalte und Entwicklungen aus dem Xbox-Ökosystem bündelt.

Konkrete Details zum vollständigen Showcase-Programm stehen noch aus, doch die bisherigen Hinweise deuten bereits auf eine umfangreiche Präsentation mit zahlreichen Neuankündigungen und Gameplay-Enthüllungen hin.