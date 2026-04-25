Xbox Series X: Highlights der Woche vorgestellt

In der aktuellen This Week on Xbox-Ausgabe steht alles im Zeichen der Indie-Szene. Der ID@Xbox Spring Showcase brachte zahlreiche neue Trailer, Ankündigungen und Weltpremieren aus dem ID@Xbox-Programm.

Indie-Highlights im Überblick

Das Showcase zeigte eine breite Auswahl an kommenden Spielen, darunter neue Eindrücke zu Kiln, Tides of Tomorrow und weiteren Indie-Projekten aus aller Welt. Auch bereits bekannte Titel wie Until Then und Palia erhielten neue Aufmerksamkeit.

Hardware & Racing-Fans im Fokus

Neben den Spielen wurden auch neue Zubehör-Highlights vorgestellt. Besonders im Mittelpunkt standen die Forza Horizon 6 Limited Edition Controller und Headset, die passend zur Reihe neue Designs präsentieren.

Weitere Spiel-Neuheiten

Das Programm reichte von Action bis Strategie. Mit dabei waren unter anderem neue Eindrücke zu Crusader Kings III, World of Warships, sowie weiteren Titeln wie Delta Force und For Honor.

Auch ungewöhnlichere Projekte wie Bubsy 4D sorgten für Aufmerksamkeit und zeigen die Vielfalt des ID@Xbox-Programms.