Xbox Series X: Hinweis auf VR-Headset von Microsoft

Microsoft könnte an einem noch nicht angekündigten VR-Headset arbeiten oder entsprechende Geräte für die Xbox-Konsole bald kompatibel machen.

Einen Hinweis auf ein solches Virtual Reality-Headset erhalten derzeit Besitzer des seit heute verfügbaren neuen Xbox Wireless Headsets.

Bei der ersten Inbetriebnahme und Installationen an der Konsole gibt das Dashboard eine Meldung aus, wonach ein Update für ein VR-Headset verfügbar sei.

Es ist unklar, ob Microsoft ein eigenes VR-Headset für Xbox-Konsolen auf den Markt bringt wird oder es sich um den Hinweis zur Kompatibilität mit dem Gerät eines Drittherstellers handelt.

