Xbox Series X: Hört Larry Hryb alias Major Nelson auf?

Larry Hryb, der besser unter dem Alias „Major Nelson“ bekannt ist, scheint langsam, aber sicher bei Microsoft aufzuhören. Noch ist alles reine Spekulation, doch der Twitter Account ist nicht nur besonders still geworden (auch wegen dem Feiertag in den USA), sondern auch die Website majornelson.com wurde komplett abgeschafft und leitet jetzt einfach nur auf Xbox Wire um.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, aber es scheint ein erster Hinweis zu sein, dass Larry langsam aber sicher das Xbox-Jackett an den Nagel hängen könnte. Möglicherweise wird Larry auch einfach nur ein Stück kürzertreten und sich in Zukunft auf seine Podcast-Reihe konzentrieren. So still war Larry aber bisher selten.

Auch, wenn es nicht das Aus für Larry bedeutet, so wurde dennoch die Website majornelson.com abgestellt.