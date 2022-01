Xbox Series X: Humorvolle Twitter-Konversation mit McDonald’s

Auch außerhalb der Gaming-Branche hat die Übernahme von Activision durch Microsoft für Aufsehen gesorgt, was sich nun in einer humorvollen Twitter-Konversation zwischen Xbox und McDonald’s widerspiegelte.

Auf einen Tweet der Fast-Food-Kette mit einem Bild einer Pommesschachtel sowie der Aufforderung ein Greifen-Emote zu posten, um eine Pommes zu klauen, tat der Xbox-Account eben dies.

Daraufhin antwortete der McDonald’s-Account mit dem Bild eines Xbox-Controllers im McDonald’s-Design, dessen A, B, X und Y-Taste durch das Greifen-Emote ersetzt wurden.

Darauf wiederum postete Xbox ein Bild desselben Controllers in Rot sowie einer roten Xbox Series X als Pommesschachtel.

In Anspielung auf Microsofts kürzlich abgeschlossene Akquisition von Activision entgegnete McDonald’s mit der Frage, ob es sich um einen Übernahmeversuch handele.

are u trying to acquire me too

