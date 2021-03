Xbox Series X: HypeTrain Digital stellt fünf Indie-Spiele vor

Der Publisher HypeTrain Digital veröffentlicht in diesem Jahr zahlreiche Indie-Spiele. In einem Trailer wurden jetzt fünf Spiele vorgestellt.

Vier dieser Indie-Spiele erscheinen im Laufe des Jahres auch für Xbox-Konsolen.

Wir haben euch die Spiele mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet und den Trailer unten angefügt.

Black Book (Release in 2021)

Ein düsteres RPG-Abenteuer, in dem die Realität mit dem Mythischen verschmilzt. Spielt eine junge Zauberin, die gegen dunkle Mächte kämpft und dem gemeinen Volk hilft, und durchstreift die ländliche Gegend zur Zarenzeit Russlands.

Tower Princess (Release in 2021)

Schärft den Speer und lasst den Drachen in Furcht davonlaufen! Oh, und versucht auch, ein Date mit Prinzessinnen & Prinzen zu managen, die ihr rettet. Dies ist ein 3D-Roguelite-Platformer über einen normalen Tag im Leben eines Ritters!

Tunche (Release in 2021)

Tunche ist ein charmantes, handgezeichnetes Abenteuer, welches klassische Beat‘em Up Spielmechanik mit schurkischen Elementen, 4-Spieler-Coop und schamanischer Hexerei verbindet. Meistert uralte magische Künste, besiegt epische Bosse und enthüllt Geheimnisse.

There Is No Light (Release in 2021)

Ein brutales Action-Adventure, das in einer düsteren Untergrundwelt spielt, die von der mysteriösen Kirche der Großen Hand beherrscht wird. Sprengt euren Weg durch die Horden von Feinden, kämpft gegen gefährliche Bosse und erkundet die Welt, wie ihr wollt.