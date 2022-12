In einem umfangreichen Artikel stellt Microsoft die neuen Vorteile von [email protected] noch einmal genauer vor. Dazu schließt sich [email protected] mit dem Microsoft For Startups Founders Hub zusammen.

Das Unternehmen verkündet dazu: „Im März dieses Jahres haben wir [email protected] ins Leben gerufen, das neue Programm von Microsoft, das unabhängigen Studios und Start-up-Spielentwicklern ermöglicht, die Vorteile der Cloud für die Entwicklung und das Wachstum ihrer Spiele voll auszuschöpfen. Während unser Programm weiter wächst und wir von Entwicklern hören, die weitere Spiele in der Pipeline haben, haben wir darüber nachgedacht, was wir noch unternehmen können, um Spieleentwickler bei der Entwicklung und Markteinführung ihrer Spiele über die Cloud besser zu unterstützen.“

„Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass [email protected] mit dem Microsoft For Startups Founders Hub zusammenarbeitet. Das Microsoft for Startups-Programm bietet eine erstaunliche Sammlung von Vorteilen, die die bereits vom [email protected] gebotenen Vorteile in hohem Maße ergänzen. Wenn Sie ein qualifizierter Spielentwickler sind, erhalten Sie jetzt Zugang zu den umfangreichen Vorteilen, die beide Programme zu bieten haben, wie zusätzliche Entwicklungstools, eine größere Menge an Azure-Guthaben, kostenlosen Zugang zu PlayFab-Diensten sowie Support und Mentoring durch die Cloud-Experten von Microsoft.“