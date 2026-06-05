Xbox Series X: ID@Xbox Demo Fest startet mit über 30 spielbaren Indie-Demos

Zahlreiche Indie-Projekte rücken beim ID@Xbox Indie Selects Demo Fest erneut in den Mittelpunkt und bieteen Spielern die Möglichkeit, kommende Titel frühzeitig auszuprobieren.
Das Demo-Festival läuft vom 4. bis 30. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox auf PC.
Während des Aktionszeitraums stehen mehr als 30 spielbare Demos bereit, die direkt über eine eigene Sammlung im Xbox Store heruntergeladen werden können. Wie bereits bei früheren Veranstaltungen sollen Spieler dadurch neue Projekte entdecken und den Entwicklern wertvolles Feedback liefern.
Microsoft weist darauf hin, dass es sich bei den verfügbaren Versionen um frühe Entwicklungsstände handelt. Bis zur Veröffentlichung der fertigen Spiele können sich Inhalte, Funktionen und teilweise auch die regionale Verfügbarkeit noch ändern.
Neben den zahlreichen Demos kündigte das Unternehmen außerdem an, dass im Rahmen des Events insgesamt 18 neu vorgestellte Spiele ihren Weg auf Xbox finden werden. Weitere Details zu den einzelnen Titeln sollen im Zuge des Demo Fests bekannt gegeben werden.
Mit der Aktion setzt Microsoft seine Unterstützung für unabhängige Entwickler fort und verschafft einer Vielzahl neuer Projekte zusätzliche Aufmerksamkeit auf Xbox-Konsolen und PC.
- Active Matter (Matter Team/Gaijin)
- Akatori (Contrast Games/Games Harbor)
- Alpha Nomos (RibCage Games)
- AWAKEN – Astral Blade (Dark Pigeon Games/ESDigital Games)
- Bao Bao’s Cozy Cleaning Services (Destroyer Doggo)
- Canvas of Thoughts (Bandaloop Games)
- Carry the Glass (Slugshot Games/Naisu)
- Charlatan (Gumgo/HypeTrain Digital)
- Cozy Grove: Camp Spirit (Spry Fox/The Quantum Astrophysicists Guild)
- Desolus (Mark Mayers/The Quantum Astrophysicists Guild)
- Die in the Dungeon (Atico)
- Dodo Duckie (BornMonkie)
- Faeland (Talegames)
- Farlands (JansuSoft)
- Fire and Ashes (Axyos Games)
- Grim Trials (Glory Jam/Soft Source)
- Hazard Levels (Wales Interactive)
- Island of Winds (Parity Games/ESDigital Games)
- Kooeh: A Timeless Delight (Twilight Foundry Games)
- K-Pop Idol Stories: Road to Debut(Wisageni Studio/PQube)
- Let’s Build a Dungeon (Springloaded)
- Lou’s Lagoon (Tiny Roar/Megabit Publishing)
- Moonbrella (Jett Williams)
- Mori Carta (Nevergreen Games/Secret Item Games)
- Nightmare Circus (FairPlay Studios/Red Dunes Games)
- Nimrods (Fiveamp)
- Nomori (Enchanted Works)
- Order Automatica (New Beings/Better.Publishing)
- Pieced Together (Glowfrog Games)
- Pit of Goblin (Friendly Foe/Bright Gambit)
- Pollito and Xiang Xiang: Adventure in the Forest (R-Next)
- Reggie, His Cousin, Two Scientists and Most Likely the End of the World (Degoma)
- Salvation: Echoes of War (Infinite Entropy)
- Souls of Bombarika (Street Lamp Games/1312 Interactive)
- Space Tail: Definitive Edition (Enjoy Studio/Bohemia Interactive)
- Starlit World (Rockhead Studios)
- Surfpunk (Double Stallion Games)
- The Crimson Maid (GrimTalin/Wales Interactive)
- The Slormancer (Slormite Studios/Plug In Digital)
- Treetopians (Aparato)
- Wrap House Simulator (Console Labs/Broken Lyre Entertainment/PlayWay)
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Spaß beim ausprobieren der Demos. 🙂
Gibt es etwas schöneres als Indie-Games? Ja, viele Indie-Games. ❤️
Recht haste 👌🏼😅
Geiloooo. Wird ALLES ausprobiert
Surfpunk un pit of goblin werd ik mir ma anschauen 😅✌🏻
Da wird man ja erschlagen
Schöne Liste, werde ich nachher mal in Ruhe durchgucken.
Mal schauen ob da was für mich dabei ist.
Joa, werde ich auch mal durchschauen.
Habe Onimusha erst installiert. Komme aber noch gar nicht dazu.
Ansonsten hört sich The Crimson Maid gar nicht schlecht an….🤔
👀🫣
Wuhuuu, eine Demo zu Lou’s Lagoon, da freue ich mich drauf. Danke für die News 🙂