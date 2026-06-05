Xbox Series X: ID@Xbox Demo Fest startet mit über 30 spielbaren Indie-Demos

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Das ID@Xbox Indie Selects Demo Fest bietet bis Ende Juni mehr als 30 spielbare Demos auf Xbox und PC.

Zahlreiche Indie-Projekte rücken beim ID@Xbox Indie Selects Demo Fest erneut in den Mittelpunkt und bieteen Spielern die Möglichkeit, kommende Titel frühzeitig auszuprobieren.

Das Demo-Festival läuft vom 4. bis 30. Juni auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox auf PC.

Während des Aktionszeitraums stehen mehr als 30 spielbare Demos bereit, die direkt über eine eigene Sammlung im Xbox Store heruntergeladen werden können. Wie bereits bei früheren Veranstaltungen sollen Spieler dadurch neue Projekte entdecken und den Entwicklern wertvolles Feedback liefern.

Microsoft weist darauf hin, dass es sich bei den verfügbaren Versionen um frühe Entwicklungsstände handelt. Bis zur Veröffentlichung der fertigen Spiele können sich Inhalte, Funktionen und teilweise auch die regionale Verfügbarkeit noch ändern.

Neben den zahlreichen Demos kündigte das Unternehmen außerdem an, dass im Rahmen des Events insgesamt 18 neu vorgestellte Spiele ihren Weg auf Xbox finden werden. Weitere Details zu den einzelnen Titeln sollen im Zuge des Demo Fests bekannt gegeben werden.

Mit der Aktion setzt Microsoft seine Unterstützung für unabhängige Entwickler fort und verschafft einer Vielzahl neuer Projekte zusätzliche Aufmerksamkeit auf Xbox-Konsolen und PC.

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11 Kommentare Added

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  2. buimui 464770 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.06.2026 - 15:04 Uhr

    Gibt es etwas schöneres als Indie-Games? Ja, viele Indie-Games. ❤️

    1
  3. Rotten 125785 XP Man-at-Arms Gold | 05.06.2026 - 15:25 Uhr

    Surfpunk un pit of goblin werd ik mir ma anschauen 😅✌🏻

    0
  8. kleineAmeise 170900 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 05.06.2026 - 16:59 Uhr

    Habe Onimusha erst installiert. Komme aber noch gar nicht dazu.
    Ansonsten hört sich The Crimson Maid gar nicht schlecht an….🤔
    👀🫣

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