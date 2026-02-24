Xbox Series X: ID@Xbox feiert Spiele der afrikanischen Diaspora

Von Relooted bis One Beat Min – diese DAP‑Projekte beweisen, warum sie mit die spannendsten neuen Ideen im Gaming sind.

Der ID@Xbox Developer Acceleration Program (DAP) nutzt den Black History Month, um eine Reihe außergewöhnlicher Spiele aus der afrikanischen Diaspora ins Rampenlicht zu stellen.

Das Programm unterstützt weltweit Entwickler, die neue Perspektiven, kulturelle Vielfalt und frische Ideen in die Branche bringen. Seit dem Start hat DAP über 300 Entwickler auf sechs Kontinenten gefördert und bereits mehr als 100 Spiele auf den Markt gebracht. Zentraler Gedanke: Barrieren abbauen, Stimmen stärken, Geschichten sichtbar machen.

Die Spiele im Überblick

• Relooted (Nyamakop, Südafrika) – Ein afrikanfuturistisches Heist‑Spiel, in dem ihr echte afrikanische Artefakte aus westlichen Museen zurückholt. Non‑violent Puzzle‑Action, große kulturelle Bedeutung, jetzt im Xbox Game Pass.

• Space Warlord Baby Trading Simulator (Strange Scaffold, USA) – Ein Sci‑Fi‑Börsensatire‑Spiel, in dem der Markt mit Alien‑Babys handelt. Absurder Humor, wilde Mechaniken, Xbox‑Port kommt bald.

• Aerial_Knight’s DropShot (Detroit, USA) – High‑Speed‑FPS‑Racer mit violettfarbenem Helden, Drachen, Style und Finger‑Gun‑Action. Ab sofort im Xbox Game Pass.

• Beatdown City Survivors (NuChallenger, Chicago) – „Escape from New York“ trifft „Dead Rising“. Zerstörbare Stadt, verrückte Waffen‑Kombinationen und ein Hip‑Hop‑Soundtrack im Stil von NBA Street.

• Black Spades (Konsole Kingz, Austin) – Die authentischste digitale Version des klassischen Spades‑Kartenspiels aus der afroamerikanischen Community. Cross‑Play, Voice‑Chat, Locations, Leaderboards.

• Blind Frontiers (Bee Bridges Interactive, Paris) – Ein erzählerisches Survival‑RPG über soziale Normen, Identität und das Überleben auf der Straße. Fokus auf Kultur, Griots und gesellschaftliche Dynamiken.

• High Elo Girls (Split Fate Studios, USA) – Eine Esports‑Visual‑Novel über Teamdynamik, MOBA‑Matches und persönliche Ambitionen. Release in der ersten Hälfte 2026.

• One Beat Min (Sue The Real Studios, Brasilien) – Rhythmus‑Fighting‑Game über Beatbox‑Battles, Afro‑Diaspora‑Kultur und taktische Musik‑Kämpfe.

• Hit‑Em‑Up Highrise (The MIX Games/Ritual Games, USA) – Roguelike‑Brawler im dystopischen 90s‑Game‑Show‑Look. Drip‑Upgrades, zufällige Runs, futuristisches Gefängnis‑Setting.