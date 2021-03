Für Freitag, den 26. März 2021 wurde ein neues Xbox Event angekündigt. Beim ID@Xbox-Showcase erwarten euch über 100 Spiele. Mit dabei brandneue Spielszenen zu S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart und viele weitere Spiele für Xbox. Darunter mehr als 25 Gameplay- und Trailer-Premieren!

Der ID@Xbox Showcase findet statt am 26. März um 17:00 Uhr live auf Twitch.tv/twitchgaming oder Twitch.tv/xbox.