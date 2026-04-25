Xbox Series X: ID@Xbox Showcase mit 22 neuen Spielen, 17 davon direkt im Game Pass

Microsoft hat im Rahmen des ID@Xbox Showcase gemeinsam mit IGN die Highlights des diesjährigen Spring-Events zusammengefasst und insgesamt 22 neue Spiele von unabhängigen Partnerstudios vorgestellt.

Besonders im Fokus stehen zwei Weltpremieren: LOFSONG und Kalanoro, die erstmals im Rahmen der Präsentation gezeigt wurden.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass 17 der gezeigten Titel direkt im Xbox Game Pass erscheinen werden – 15 davon Day One. Dazu gehören unter anderem Screenbound, Speedrunners 2 und Echo Generation 2.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Plattformstrategie: 21 der 22 Spiele werden Xbox Play Anywhere unterstützen und somit plattformübergreifend zwischen Konsole und PC spielbar sein.

Mit dem Showcase unterstreicht Xbox erneut den Fokus auf Indie-Partnerschaften, Game Pass-Erweiterungen und flexible Gaming-Erlebnisse über mehrere Geräte hinweg.

Hier gibt es die Zusammenfassung im Schnelldurchlauf:

Und hier die komplette Aufzeichnung: