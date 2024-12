Xbox Series X: iFixit stellt ab sofort Ersatzteile bereit

Defekte Komponenten an Controllern oder einer Konsole resultieren meistens im Kauf eines neuen Produkts, wenn die Herstellergarantie nicht mehr greift.

Doch manche Hardware, insbesondere Controller, können auch darüber hinaus wieder funktionsfähig gemacht werde, wenn man die entsprechenden Komponenten hat.

Das Unternehmen iFixit festigt jetzt seine Zusammenarbeit mit Microsoft. Nachdem man schon Komponenten für Surface-Geräte anbietet, erweitert man dies jetzt mit Originalteilen für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox Controller.

Gegenüber The Verge sagte Elizabeth Chamberlain, Director of Sustainability, dazu: „Wir freuen uns, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, damit die Xbox länger läuft und nicht auf dem Müll landet. Wir bieten jetzt offizielle Microsoft-Teile und Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen für die Xbox Series S und Series X an, einschließlich der volldigitalen und Festplattenlaufwerk-Editionen.“