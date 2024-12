Xbox Series X: Indie Game Fest Demo Event angekündigt

Autor:, in / Xbox Series X

Xbox kündigt offiziell das Indie Game Fest Demo Event an. Vom 10. Bis 31. Dezember haben Spieler die Möglichkeit, über 35 Demos zu noch nicht veröffentlichten Spielen für Xbox Series X|S und Xbox One auszuprobieren.

Bei den Demos handelt es sich um sogenannte „Showfloor Demos“, was bedeutet, dass sich die Vollversion des Spiels bei Veröffentlichung gegebenenfalls stark von den Inhalten der Demo unterscheiden kann.

Da sich die Spiele in vielen Fällen noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden, sind die Entwickler dankbar für jegliches Feedback und freuen sich besonders über konstruktive Kritik, die ihnen Spieler via Social Media oder über die Studio-Webseite zukommen lassen können.

Die volle Liste der während dem Event vertretenen Spiele soll am 10. Dezember bekannt gegeben werden. Folgende Spiele sind bereits jetzt bekannt:

Kulebra and the Souls of Limbo – Galla Games/Surprise Attack

– Galla Games/Surprise Attack The Alters – 11 bit studios

– 11 bit studios Cosmorons – Blind Squirrel Games

– Blind Squirrel Games Section 13 – Ocean Drive Studio