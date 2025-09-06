Xbox Series X: Indie Selects Demo Fest angekündigt

Vom 9. bis 30. September könnt ihr auf Xbox über 40 brandneue Indie-Demos testen – viele davon nur für kurze Zeit!

Das Indie Selects Demo Fest 2025 startet am 9. September und bietet euch bis zum 30. September exklusiven Zugang zu über 40 spielbaren Demos auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die kommende Indie-Spiele frühzeitig erleben möchten. Ihr könnt neue Titel ausprobieren, frische Inhalte entdecken und direktes Feedback an die Entwickler geben. Die meisten Demos sind nur während des Demo Fest verfügbar und verschwinden danach wieder aus dem Xbox Demo Store.

Hinweis: Im Gegensatz zu regulären Testversionen handelt es sich bei diesen Demos um sogenannte „Showfloor-Demos“, die euch einen frühen Einblick in unfertige Spiele gewähren. Die gezeigten Inhalte spiegeln nicht unbedingt die finale Qualität wider, sondern dienen als Vorschau und Feedback-Möglichkeit. Entwickler freuen sich über eure Rückmeldungen via Social Media oder auf ihren offiziellen Websites.

Zu den ersten bestätigten Spielen gehören Echo Weaver, Mina the Hollower, Yooka-Replayee und The Jackbox Party Pack 11.

Die vollständige Liste aller verfügbaren Demos wird am 9. September veröffentlicht.