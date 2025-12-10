Xbox Series X: Indie Selects Demo Fest mit über 30 Spielen zum Testen

Mehr als 30 Demos können ab sofort beim ID at Xbox Indie Selects Demo Fest ausprobiert werden – diesmal auch für PC und Handheld.

Das Indie Selects Demo Fest geht in eine weitere Runde und bietet ab sofort über 30 spannende Demos, die erstmals auch für PC- und Handheld-Plattformen verfügbar sind. Alle Demos können kostenlos heruntergeladen und bis 31. Dezember gespielt werden.

Die gesamte Sammlung findet sich im Indie Selects Demo Fest-Bereich im Xbox Store sowie auf Xbox.com.

Spieler sind auch dazu eingeladen, ihr Feedback mit den Entwicklerteams zu teilen, um die finalen Versionen der Spiele aktiv mitzugestalten.

Bedenkt beim Ausprobieren, dass es sich bei den meisten Demos um frühe Entwicklungsstände handelt. Sie können sich noch deutlich von den späteren Veröffentlichungen unterscheiden.

Xbox Demo Fest – Alle Demos in einer Liste