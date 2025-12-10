Xbox Series X: Indie Selects Demo Fest mit über 30 Spielen zum Testen

Mehr als 30 Demos können ab sofort beim ID at Xbox Indie Selects Demo Fest ausprobiert werden – diesmal auch für PC und Handheld.

Das Indie Selects Demo Fest geht in eine weitere Runde und bietet ab sofort über 30 spannende Demos, die erstmals auch für PC- und Handheld-Plattformen verfügbar sind. Alle Demos können kostenlos heruntergeladen und bis 31. Dezember gespielt werden.

Die gesamte Sammlung findet sich im Indie Selects Demo Fest-Bereich im Xbox Store sowie auf Xbox.com.

Spieler sind auch dazu eingeladen, ihr Feedback mit den Entwicklerteams zu teilen, um die finalen Versionen der Spiele aktiv mitzugestalten.

Bedenkt beim Ausprobieren, dass es sich bei den meisten Demos um frühe Entwicklungsstände handelt. Sie können sich noch deutlich von den späteren Veröffentlichungen unterscheiden.

Xbox Demo Fest – Alle Demos in einer Liste

  1. Aikyam (Thousand Stars Studio), Xbox
  2. Amazing Frog? (Fayju), Xbox
  3. AWAYSIS (17-Bit/Cult), Xbox/PC
  4. Biped 2 (Meta Publishing), Xbox
  5. Boxes: Lost Fragments (Big Loop Studios/Snapbreak), Xbox
  6. Cash Cleaner Simulator (Mind Control Games/Forklift Interactive), Xbox
  7. Cassette Boy (Wonderland Kazakiri/Forever Entertainment), Xbox
  8. Coffee Talk Tokyo (Chorus Worldwide), Xbox
  9. ColorBlend FX: Desaturation (Pi-Dev Bulgaria), Xbox
  10. Cyberawar Neon City (CyberMonkey Studio/GoGo Games), Xbox
  11. Deck of Haunts (Mantis Games/Dangen Entertainment), Xbox
  12. Empire in Decay (Siesta Games), Xbox
  13. Froggy Hates Snow (Crying Brick/Digital Bandidos), Xbox
  14. Go North (Gazuntype), Xbox
  15. Incantation (Softstar Entertainment/Eastasiasoft), Xbox
  16. Junkster (Stormcloud Games/4J Studios), Xbox
  17. Kejora (Beranjin Creative/Soft Source), Xbox
  18. Knuckle Jet (Rain Games), Xbox/Handheld
  19. Limbot (Ionized Studios), Xbox
  20. Lost in Loss (Soroka Games), Xbox/PC
  21. Mark of the Deep (Mad Mimic/Light Up Games), Xbox/PC/Handheld
  22. Master Lemon: The Quest for Iceland (Pepita Digital), Xbox
  23. Megabattle (MadCat), Xbox
  24. Pathologic 3 (Ice-Pick Lodge/HypeTrain Digital), Xbox
  25. Raging Bill (Artpunk Studio), PC/Handheld
  26. Realm of Ink (Leap Studio/4divinity), PC/Handheld
  27. Reef Defense (Swift Creek Games), Xbox/PC/Handheld
  28. Relooted (Nyamakop), Xbox
  29. Rhythm Towers (Innoloop), Xbox
  30. RoadOut (Rastrolabs/Dangen Entertainment), Xbox
  31. Showgunner (Artificer/Klabater), Xbox/PC
  32. Star Ores Inc. (BlackBeak Games/Three River Games), Xbox
  33. STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox), Xbox/PC/Handheld
  34. Tenebris Somnia (Saibot Studios/New Blood), Xbox/PC
  35. Townseek (Whales and Games/Super Rare Games), Xbox
  36. Under Par Golf Architect (Broken Arms Games), Xbox
  37. Worshippers of Cthulhu (Crazy Goat Games/Crytivo), Xbox

  2. Carnivor50 18985 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.12.2025 - 18:29 Uhr

    Oh klasse…. vielleicht findet sich ja unverhofft was Nettes. Werde die Liste Stück für Stück versuchen abzuarbeiten.

  3. Katanameister 264820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.12.2025 - 18:32 Uhr

    Werde ich mir später mal genauer ansehen, wenn ich ein gutes Spiel finde, bin ich zufrieden 😅.

  6. scott75 103700 XP Elite User | 10.12.2025 - 19:39 Uhr

    Alter Schwede wie soll man sich bei so vielen Titeln überhaupt entscheiden, ich hoffe man kann die Demos auch streamen per Cloud oder zumindest sind die Demos nicht allzu groß bin auf jeden Fall sehr sehr sehr gespannt was uns da wieder alles gegeben wird.

  9. Robilein 1186450 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.12.2025 - 19:48 Uhr

    Danke, schaue mir mal die Liste durch. Mir ist aber gleich Coffee Talk Tokyo aufgefallen. Da will ich keine Demo sondern endlich das Spiel.

