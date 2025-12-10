Xbox Series X: Indie Selects Demo Fest mit über 30 Spielen zum Testen

Das Indie Selects Demo Fest geht in eine weitere Runde und bietet ab sofort über 30 spannende Demos, die erstmals auch für PC- und Handheld-Plattformen verfügbar sind. Alle Demos können kostenlos heruntergeladen und bis 31. Dezember gespielt werden.
Die gesamte Sammlung findet sich im Indie Selects Demo Fest-Bereich im Xbox Store sowie auf Xbox.com.
Spieler sind auch dazu eingeladen, ihr Feedback mit den Entwicklerteams zu teilen, um die finalen Versionen der Spiele aktiv mitzugestalten.
Bedenkt beim Ausprobieren, dass es sich bei den meisten Demos um frühe Entwicklungsstände handelt. Sie können sich noch deutlich von den späteren Veröffentlichungen unterscheiden.
Xbox Demo Fest – Alle Demos in einer Liste
- Aikyam (Thousand Stars Studio), Xbox
- Amazing Frog? (Fayju), Xbox
- AWAYSIS (17-Bit/Cult), Xbox/PC
- Biped 2 (Meta Publishing), Xbox
- Boxes: Lost Fragments (Big Loop Studios/Snapbreak), Xbox
- Cash Cleaner Simulator (Mind Control Games/Forklift Interactive), Xbox
- Cassette Boy (Wonderland Kazakiri/Forever Entertainment), Xbox
- Coffee Talk Tokyo (Chorus Worldwide), Xbox
- ColorBlend FX: Desaturation (Pi-Dev Bulgaria), Xbox
- Cyberawar Neon City (CyberMonkey Studio/GoGo Games), Xbox
- Deck of Haunts (Mantis Games/Dangen Entertainment), Xbox
- Empire in Decay (Siesta Games), Xbox
- Froggy Hates Snow (Crying Brick/Digital Bandidos), Xbox
- Go North (Gazuntype), Xbox
- Incantation (Softstar Entertainment/Eastasiasoft), Xbox
- Junkster (Stormcloud Games/4J Studios), Xbox
- Kejora (Beranjin Creative/Soft Source), Xbox
- Knuckle Jet (Rain Games), Xbox/Handheld
- Limbot (Ionized Studios), Xbox
- Lost in Loss (Soroka Games), Xbox/PC
- Mark of the Deep (Mad Mimic/Light Up Games), Xbox/PC/Handheld
- Master Lemon: The Quest for Iceland (Pepita Digital), Xbox
- Megabattle (MadCat), Xbox
- Pathologic 3 (Ice-Pick Lodge/HypeTrain Digital), Xbox
- Raging Bill (Artpunk Studio), PC/Handheld
- Realm of Ink (Leap Studio/4divinity), PC/Handheld
- Reef Defense (Swift Creek Games), Xbox/PC/Handheld
- Relooted (Nyamakop), Xbox
- Rhythm Towers (Innoloop), Xbox
- RoadOut (Rastrolabs/Dangen Entertainment), Xbox
- Showgunner (Artificer/Klabater), Xbox/PC
- Star Ores Inc. (BlackBeak Games/Three River Games), Xbox
- STONKS-9800: Stock Market Simulator (Ternox), Xbox/PC/Handheld
- Tenebris Somnia (Saibot Studios/New Blood), Xbox/PC
- Townseek (Whales and Games/Super Rare Games), Xbox
- Under Par Golf Architect (Broken Arms Games), Xbox
- Worshippers of Cthulhu (Crazy Goat Games/Crytivo), Xbox
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke zorn Cyber war Neon hört sich gut an
Oh klasse…. vielleicht findet sich ja unverhofft was Nettes. Werde die Liste Stück für Stück versuchen abzuarbeiten.
Werde ich mir später mal genauer ansehen, wenn ich ein gutes Spiel finde, bin ich zufrieden 😅.
Dann muss ich wohl Platz machen. 6 TB sind schon grenzwertig. Fast alles voll mittlerweile
Leider keine Zeit 😅
Alter Schwede wie soll man sich bei so vielen Titeln überhaupt entscheiden, ich hoffe man kann die Demos auch streamen per Cloud oder zumindest sind die Demos nicht allzu groß bin auf jeden Fall sehr sehr sehr gespannt was uns da wieder alles gegeben wird.
Nix passendes dabei 😌🫣
Cool, vielen Dank für eure Info
Danke, schaue mir mal die Liste durch. Mir ist aber gleich Coffee Talk Tokyo aufgefallen. Da will ich keine Demo sondern endlich das Spiel.
Mal rein gucken, ist meistens was gutes Dabei was einem gefällt.