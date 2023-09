Xbox Series X: Interaktiver Livestream zum Start von SAW X

Zum Kinostart des Horrorfilms SAW X haben sich Lionsgate und Twisted Pictures zusammengetan, um Fans eine eigene Erfahrung zu ermöglichen.

In einem interaktiven Jigsaw-Livestream werden Fans selbst ein Protagonist sein und müssen Rätsel mithilfe von Twitch-Befehlen lösen, um der tödlichen Falle zu entkommen, in der Xbox-Konsolen gefangen sind.

Wer es schafft, die Falle zu entschärfen, erhält die Chance auf Preise, darunter die neue Xbox Series S – 1 TB in Carbon Black, eine Saw Billy Puppet und ein 3-monatiges Xbox Game Pass Ultimate Abonnement.

Der Livestream dazu startet am 27. September, um 20:00 Uhr unserer Zeit auf twitch.tv/xbox.

Darüber hinaus wurde von Six Flags, Lionsgate und Twisted Picture ein SAW-Erlebnis im Spiel Roblox angekündigt.

Über die Roblox-Welt voller Jigsaw-Gefahren heißt es von offizieller Seite: „In Verbindung mit dem Kinostart von SAW X in dieser Halloween-Saison haben sich Lionsgate und Twisted Pictures mit Six Flags Fright Fest zusammengetan, um Saw direkt auf Ihre Schreie – sorry, Bildschirme – zu bringen. Spieler auf der ganzen Welt können eine neue Roblox-Welt mit einem verdrehten Hindernisparcours betreten, der von Jigsaw selbst entworfen wurde. Jeder Abschnitt des Hindernisparcours enthält klassische SAW-Entscheidungen, die die Spieler überwinden müssen, indem sie ihren Verstand einsetzen, um dem sicheren Tod zu entgehen und die Rätsel zu lösen.“

„Jede Woche können diejenigen, die am schnellsten überleben, limitierte Saw-Kosmetika für ihren Roblox-Avatar gewinnen. Auch die Xbox ist Teil des Schreckens und des Spaßes und wird in das Erlebnis eingebunden.“