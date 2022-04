Xbox Series X: Ist Marktführer bei Next-Gen-Konsolen in diesem Quartal in USA und Westeuropa

Laut eigenen Angaben ist Microsoft in diesem Quartal mit Xbox Series X|S der Marktführer bei den Next-Gen-Konsolen in den USA, Westeuropa und weiteren Regionen.

Aktuelle Angaben zum ausgelaufenen Quartal (endete am 31. März 2022) machte Microsoft CEO Satya Nadella jetzt im jüngsten Finanzbericht.

So gewann man nicht nur auf weltweiter Ebene Marktanteile in zwei Quartalen in Folge. Auch sei man eigenen Angaben nach in diesem Quartal der Marktführer bei den Next-Gen-Konsolen in den Regionen USA, Kanada, Großbritannien sowie in Westeuropa.

„Mit unseren Xbox-Konsolen der Serien S und X haben wir zwei Quartale in Folge weltweit Marktanteile gewonnen und waren in diesem Quartal Marktführer unter den Next-Gen-Konsolen in den USA, Kanada, Großbritannien und Westeuropa.“

Über das Xbox Cloud-Gaming sagte Nadella, dass mehr als zehn Millionen Menschen bis heute Spiele gestreamt haben. Den Service habe man zuletzt auf vier neue Länder erweitern können.

Auch zum Xbox Game Pass wurden kurze Angaben gemacht. Nutzer spielten demnach in den vergangenen zwölf Monaten Milliarden von Stunden. Was einen Anstieg um 45 % bedeutet. Wie viele Milliarden es waren, ließ man allerdings offen.

Bereits im Februar 2022 verkaufte sich die Xbox Series X|S in Europa besser als die PlayStation 5. Und laut den Analysten der NPD Group war März 2022 der beste Verkaufsmonat für die Xbox in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus feierte Microsoft im Jahresvergleich einen Anstieg beim Umsatz mit Spielen um 6 % von zuvor 3,53 Milliarden US-Dollar im 3. Quartal 2021 auf 3,74 Milliarden US-Dollar.

Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, sagte dazu, es sei „das beste Quartal außerhalb der Feiertage, dass es je für die Xbox gab“.