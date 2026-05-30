Xbox Series X: Juni 2026: Diese Spiele kommen jetzt – meine persönlichen Highlights im Überblick

Xbox Juni 2026: Diese Releases habe ich besonders im Blick!

Der Juni 2026 bringt für Xbox-Spieler eine ganze Reihe spannender Neuerscheinungen mit sich – von großen Rollenspielen über Remakes bis hin zu kreativen Indie-Projekten und Sporttiteln.

In einem aktuellen Überblick habe ich (Stefano aka Fresh) mir die wichtigsten Releases im Xbox Store genauer angesehen und zeige, welche Spiele in diesem Monat besonders interessant werden könnten, sofern es nicht kurzfristig noch zu Verschiebungen kommt.

Dabei reicht die Bandbreite von bekannten Marken bis hin zu frischen Ideen, die unterschiedliche Genres abdecken und für abwechslungsreiche Gaming-Wochen sorgen dürften.

Zu den Titeln, die im Juni 2026 für mich auf der Xbox besonders im Fokus stehen, gehören unter anderem:

BrokenLore: Follow

Final Fantasy VII Rebirth

The 7th Guest Remake

Gothic 1 Remake

Solarpunk

Beastro

Monopoly: Star Wars – Heroes vs. Villains

R-Type Tactics I & II Cosmos

The Adventure of Elliot: The Millennium Tales

EA Sports UFC 6

Besonders interessant ist dabei die Mischung aus etablierten Franchises wie Final Fantasy VII Rebirth oder EA Sports UFC 6 und eher ungewöhnlichen Projekten wie Solarpunk oder BrokenLore: Follow, die mit neuen Ideen und Settings frischen Wind in das Line-up bringen.

Auch Klassiker feiern mit dem Gothic 1 Remake ihre Rückkehr, während Strategiespiel-Fans mit R-Type Tactics I & II Cosmos ebenfalls auf ihre Kosten kommen dürften. Insgesamt zeigt sich der Juni damit als vergleichsweise vielfältiger Monat, der sowohl große Blockbuster als auch kleinere Nischentitel miteinander kombiniert.

Welche dieser Spiele stehen bei euch ganz oben auf der Liste – und welcher Release könnte eurer Meinung nach zum Überraschungshit werden?