Xbox Series X: Juni 2026: Diese Spiele kommen jetzt – meine persönlichen Highlights im Überblick

Der Juni 2026 bringt für Xbox-Spieler eine ganze Reihe spannender Neuerscheinungen mit sich – von großen Rollenspielen über Remakes bis hin zu kreativen Indie-Projekten und Sporttiteln.
In einem aktuellen Überblick habe ich (Stefano aka Fresh) mir die wichtigsten Releases im Xbox Store genauer angesehen und zeige, welche Spiele in diesem Monat besonders interessant werden könnten, sofern es nicht kurzfristig noch zu Verschiebungen kommt.
Dabei reicht die Bandbreite von bekannten Marken bis hin zu frischen Ideen, die unterschiedliche Genres abdecken und für abwechslungsreiche Gaming-Wochen sorgen dürften.
Zu den Titeln, die im Juni 2026 für mich auf der Xbox besonders im Fokus stehen, gehören unter anderem:
- BrokenLore: Follow
- Final Fantasy VII Rebirth
- The 7th Guest Remake
- Gothic 1 Remake
- Solarpunk
- Beastro
- Monopoly: Star Wars – Heroes vs. Villains
- R-Type Tactics I & II Cosmos
- The Adventure of Elliot: The Millennium Tales
- EA Sports UFC 6
Besonders interessant ist dabei die Mischung aus etablierten Franchises wie Final Fantasy VII Rebirth oder EA Sports UFC 6 und eher ungewöhnlichen Projekten wie Solarpunk oder BrokenLore: Follow, die mit neuen Ideen und Settings frischen Wind in das Line-up bringen.
Auch Klassiker feiern mit dem Gothic 1 Remake ihre Rückkehr, während Strategiespiel-Fans mit R-Type Tactics I & II Cosmos ebenfalls auf ihre Kosten kommen dürften. Insgesamt zeigt sich der Juni damit als vergleichsweise vielfältiger Monat, der sowohl große Blockbuster als auch kleinere Nischentitel miteinander kombiniert.
Welche dieser Spiele stehen bei euch ganz oben auf der Liste – und welcher Release könnte eurer Meinung nach zum Überraschungshit werden?
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist also Z0RN 🙂
Nein, das ist Stefano. Er schreibt nur keine News.
Danke für die Übersicht!
Habe das Video kommentiert. Sind schon paar coole Sachen dabei. Man, mehr Lebenszeit wäre echt cool. Gibt echt viel zu viel gute Games🙈
Es nimmt ja auch kein Ende mit den Spielen. Es kommen immer neue mit dazu 😒
Ja genau. Jetzt spiele ich viel weniger Gamerscore-Spiele sondern konzentriere mich vermehrt auch richtige Spiele. Aber nein, dafür kommen je so Cozy-Games die total süchtig machen und ordentlich Zeit fressen. So wie zum Beispiel Outbound. Und Solarpunk steht auch vor der Tür🤣
Aber ja, so ist es nun mal. Ich genieße währenddessen fleißig den Sommer, auch wenn ich eher der Wintertyp bin. Ist doch auch toll🙂
Monopoly Star Wars habe ich mir auch schon angeschaut. Das wird aber wohl alleine nicht lange Spaß machen
Gothic ist vorbestellt, auf der Xbox ist das klare Highlight aber FF7 Rebirth.
Adventure of Elliot ist mein Favorit.
Final Fantasy 7 Rebirth, Gothic Remake und Beastro wären interessant für mich, eventuell auch Monopoly Star Wars.
Starker Juni für mich. Final Fantasy VII Rebirth ist seit gestern vorbestellt. 😊 Neben Gothic 1 Remake ist dann noch The Adventure of Elliot: The Millennium Tales interessant. ❤️
Danke für die Übersicht und schönes Video. 💚