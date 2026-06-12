Xbox Series X: Juni-Update bringt neue Startanimation, Gamerscore-Meilensteine und mehr

Das frisch veröffentlichte Xbox-Update des Monats Juni überarbeitet einige Aspekte der Xbox-Spielererfahrung und fügt nützliche Komfort-Optionen hinzu.
Neben einer aktualisierten und verbesserte Startanimation wurde dem Spielerprofil ein neues Gamerscore-Abzeichen hinzugefügt. Das Abzeichen startet ab erhaltenen 1.000 Gamerscore und wandelt sich bei zahlreichen Meilensteinen bis zum Erhalt von 10.000.000 Gamerscore.
Für Xbox Series X-Spieler mit aktivierter 4K-Auflösung wurde die Schärfe für Spielerbilder und bestimmte Erfolge und Spielboxen im gesamten Konsolenerlebnis erhöht.
Die Spielebibliothek wurde durch einige Filter erweitert, was das Navigieren deutlich erleichtern soll. Der Status von Spielen lässt sich leichter identifizieren und Spiele im Besitz, installierte Spiele und inkompatible oder Spiele mit ausgelaufenem Zugriff sind besser zu unterscheiden.
Ein Teil der Spieler kommt in den Genuss eines überarbeiteten Rewards-Programms, welches das Punktesammeln über verschiedene Geräte vereinfachen und transparenter gestalten soll.
Des Weiteren wurden unter anderem Probleme mit der Installationsdauer von Spielupdates, blinkenden Spielkacheln während der Installation sowie fehlenden Aktualisierungen der Liste „zuletzt installiert“ im Bereich „Warteschlange verwalten“ behoben.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info.
Schön! Schön! Nettes Update. Velen Dank für die Mitteilung!
Das ist mal ne Sinnvolle und Optisch schöne Neuerung 🙂
Hammer. Updates in letzter Zeit Top
Asha hat mich zu viel versprochen als sie gesagt hat es kommen nun regelmäßig Updates die Konsolen. Ist wirklich schön zu sehen!
Ich feiers. Hoffentlich kommen noch optionalen Startbildschirme.
@robilein wir werden den Fortschritt deines Emblens mit großem Interesse verfolgen. xD
Oh nicht nur du. Der Startscreen sieht echt genial aus. Ich berichte sobald ich die 3 Millionen habe. Bin aktuell bei 2.696.422 Gamerscore😁
Ich werde deinen Fortschritt mit großem Interesse verfolgen.
So wie Palpatine beim jungen Anakin 😂✌🏻
Dass Sie die Game Tiles nun vergrößern, finde ich super. Sieht schick aus.
Man muss sich hier aber auch immer fragen, wieviel „Helix“ in diesen Updates schon steckt?? Wir könnten hier auch schon Neurungen bekommen, die so schon auf der neuen Konsole vorgesehen sind, um die Spieler schon dran zu gewöhnen.
Sehr schön, die Neuerungen kann man gebrauchen. Gerade die Filter für die Bibliothek kommen mir sehr gelegen.😅
Ganz nett