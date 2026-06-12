Xbox Series X: Juni-Update bringt neue Startanimation, Gamerscore-Meilensteine und mehr

Das neue Juni-Update bringt Xbox-Spielern eine überarbeitete Startanimation, neue Gamerscore-Abzeichen und mehr.

Das frisch veröffentlichte Xbox-Update des Monats Juni überarbeitet einige Aspekte der Xbox-Spielererfahrung und fügt nützliche Komfort-Optionen hinzu.

Neben einer aktualisierten und verbesserte Startanimation wurde dem Spielerprofil ein neues Gamerscore-Abzeichen hinzugefügt. Das Abzeichen startet ab erhaltenen 1.000 Gamerscore und wandelt sich bei zahlreichen Meilensteinen bis zum Erhalt von 10.000.000 Gamerscore.

Für Xbox Series X-Spieler mit aktivierter 4K-Auflösung wurde die Schärfe für Spielerbilder und bestimmte Erfolge und Spielboxen im gesamten Konsolenerlebnis erhöht.

Die Spielebibliothek wurde durch einige Filter erweitert, was das Navigieren deutlich erleichtern soll. Der Status von Spielen lässt sich leichter identifizieren und Spiele im Besitz, installierte Spiele und inkompatible oder Spiele mit ausgelaufenem Zugriff sind besser zu unterscheiden.

Ein Teil der Spieler kommt in den Genuss eines überarbeiteten Rewards-Programms, welches das Punktesammeln über verschiedene Geräte vereinfachen und transparenter gestalten soll.

Des Weiteren wurden unter anderem Probleme mit der Installationsdauer von Spielupdates, blinkenden Spielkacheln während der Installation sowie fehlenden Aktualisierungen der Liste „zuletzt installiert“ im Bereich „Warteschlange verwalten“ behoben.