Xbox Series X: Kauf einer Microsoft-Konsole ist überflüssig, meinen Experten

DFC Intelligence hat eine umfangreiche Marktanalyse erstellt und sieht die PlayStation die nächsten Jahre vor der Xbox.

In Zukunft werden mögliche Konsolenkäufer wohl weiterhin zuerst zur PlayStation 5 greifen, anstatt zur Xbox Series X oder Xbox Series S. Es fehle hier an weiteren Anreizen und das exklusive Angebot am PC zu nutzen, sei ebenfalls zu verlockend, heißt es weiter.

Weiter wird berichtet, dass Microsoft zwar mit den exklusiven Spielen im Jahr 2023 aufholen könne, aber es fehlen laut der Analyse weitere Anreize, um Kunden zum direkten Kauf einer Xbox-Konsole zu bewegen, da das Spieleangebot durch den Game Pass auch am PC nutzbar sei.

Die DFC berichtet: „Selbst wenn man die Einnahmen aus dem Game Pass mit einbezieht, dürften die Softwareeinnahmen für PlayStation-Plattformen in den nächsten zwei Jahren etwa 1,7 Mal höher sein als die Softwareeinnahmen für Xbox (ohne PC-Spiele).“

Trotz möglicher Verschiebungen hat die DFC sich über 200 Spiele angeschaut, die in den nächsten Monaten erscheinen werden und hier wird klar, dass diesmal „die Xbox im Jahr 2023 mehr bemerkenswerte Exklusivtitel hat als die PlayStation“ hat. Bei den ausgewerteten Titeln sind 26 für Xbox und 22 für PlayStation, die nicht für die jeweilige andere Plattform erscheinen.

„Die große Frage ist natürlich, ob diese wichtigen Titel ausreichen, um die Verbraucher zum Kauf einer Xbox Series X/S gegenüber einer PlayStation 5 zu bewegen. Nach Ansicht von DFC Intelligence lautet die Antwort derzeit nein. Diese Titel wurden bereits seit einiger Zeit erwartet und sind vermutlich bereits in die Kaufentscheidung eingeflossen. Im Gegenteil: Wenn ein Titel wie Starfield die Erwartungen nicht erfüllt, könnte dies den Verkäufen der Xbox Series X/S sogar schaden.“ „Das größere langfristige Problem ist die Rolle, die Software-Exklusivtitel in einer plattformübergreifenden Umgebung weiterhin spielen werden. Im Moment können Core-Gamer eine PlayStation 5 und Nintendo Switch kaufen und Game Pass abonnieren, um wichtige Xbox-Titel auf dem PC zu spielen. Es gibt keinen großen Bedarf für den Kauf von Xbox-Hardware.“

Wie sich die mögliche Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auf die Kaufentscheidung der Spieler auswirken könnte, bleibt abzuwarten und hat die DFC in dieser Analyse nicht einberechnet.