Xbox Series X: Kein Reynatis wegen zu geringer Nachfrage in Japan

FuRyu Games hat in einem Interview bekannt gegeben, dass es keine Xbox-Version zu Reynatis geben wird, da die Nachfrage in Japan einfach zu gering ist.

Die Nachfrage für ein Spiel wie Reynatis auf der Xbox in Japan sei so gering, dass sich die Entwicklung für das System nicht lohnen würde, sagte der Creative Producer Takumi in einem Interview.

„Ich persönlich würde gerne Xbox-Versionen der Spiele machen, aber die Realität ist, dass es in Japan nicht genug Nachfrage seitens der Verbraucher gibt.“ „Es gibt nicht genug Anerkennung von Seiten der Verbraucher für die Plattform selbst, um eine Xbox-Version rechtfertigen zu können.“ „Was die Entwicklung angeht, so muss man verstehen, dass die Aufnahme einer weiteren Plattform in den Entwicklungszyklus bedeutet, dass man dies im Zeitplan berücksichtigen muss. Außerdem muss das Entwicklerteam über die nötige Erfahrung verfügen, um das Spiel für diese Plattform zu entwickeln.“ „Da das Team nicht über diese Erfahrung verfügt, wird es plötzlich zu einer sehr hohen Hürde, dieses Spiel zu entwickeln. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn wir dazu in der Lage wären. Ich finde, das wäre etwas sehr Interessantes. Es ist nur so, dass es aus den genannten Gründen schwierig ist.“

