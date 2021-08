Xbox Series X: Keine Kopie der Sony-Strategie mit Singleplayer-Spielen

Sony ist es gelungen, durch Studios wie Naughty Dog, Guerrilla Games, Santa Monica Studio, Insomniac Games und Sucker Punch Productions ein großes Portfolio an Einzelspieler-Blockbustern für PlayStation-Konsolen zu entwickeln.

Dabei werden Titel wie Uncharted, The Last of Us, Horizon: Zero Dawn, God of War, Ratchet & Clank, Marvel’s Spider-Man und Ghost of Tsushima als Grundpfeiler für den Erfolg von PlayStation angeführt.

Microsoft hatte lange Zeit Mühe, ähnlich bemerkenswerte First-Party-Spiele zu entwickeln. Phil Spencer, Head of Gaming, konnte die Unternehmensleitung dazu bewegen, eine wahre Akquisitionsorgie zu finanzieren und so hat Microsoft in den vergangenen Jahren Studios wie Bethesda, Obsidian, inXile, Double Fine, Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs und Compulsion Games übernommen.

Im Gespräch mit Gamesradar betonte Phil Spencer, man wolle nicht diese kreative Kraft dazu nutzen, um die Strategie von PlayStation einfach zu kopieren und nur ähnliche Spiele entwickeln. Wichtig ist, dass Xbox stattdessen sein eigenes Ding macht.

„Unsere Strategie ist es nicht, einfach wie jemand anderes zu sein. Manchmal werde ich gefragt: ‚Wo ist eure Version von diesem oder jenem Spiel?‘. Ich bin schon lange in dieser Branche, ich habe großen Respekt vor den Entwicklern aller Plattformen, und ich kenne viele, viele von ihnen. Aber es ist gut, wenn wir etwas anderes machen als die anderen Plattformen.“