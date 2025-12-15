Xbox Series X: Keine Preiserhöhung für Spiele geplant

Nach heftiger Kritik in diesem Jahr gibt es bei Microsoft keine Pläne für einen erneuten Versuch, den Preis für Spiele auf 80,- Dollar anzuheben.

Microsofts Versuch, mit The Outer Worlds 2 im Mai dieses Jahres höhere Preise durchzusetzen, wurde nach heftiger Kritik rasch zurückgenommen; konkrete Pläne, die Preise doch noch auf 80 Dollar anzuheben, gebe es nicht, erklärte Matt Booty in einem Interview mit Variety.

Booty betonte, man habe bereits reagiert und wolle die Spieler dort abholen, wo sie sich aktuell aufhielten; der Fokus liege weniger auf dem Endpreis eines Spiels, da sich Menschen auf vielfältige Weise mit Spielen beschäftigten und es derzeit zahlreiche Monetarisierungsformen gebe.

Man werde weiterhin auf das Feedback der Fans hören und ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Erwartungen der Community finden, doch aktuell seien auf Inhaltsseite keine Preisänderungen geplant.

  1. Emmerich 42890 XP Hooligan Schubser | 15.12.2025 - 14:37 Uhr

    Naja ist ja schon mal gut zu lesen, mal schauen wann die Preiserhöhung dann kommt

  2. JAG THE GEMINI 136140 XP Elite-at-Arms Silber | 15.12.2025 - 14:37 Uhr

    Ja ja ja…Mal sehen wie viel „Wert“ solche Aussagen nach der Nächsten Preiserhöhung um irgendein Xbox Produkt in Zukunft haben

  3. Drakeline6 183915 XP Battle Rifle Elite | 15.12.2025 - 14:56 Uhr

    Was ein Quatsch.
    Cod kostet sehr wohl 80€
    Seine Lügen kann er sich sonst wo hin stecken.

  4. Spaxarrow 3780 XP Beginner Level 2 | 15.12.2025 - 15:04 Uhr

    Ultimate Editionen kostet über 100, sehe daher kein Grund das Basis Spiel zu erhöhen wenn man die Games sowieso in Editionen bis zu 120 oder 150 zerhackstückelt.

  5. Patricius 29345 XP Nasenbohrer Level 4 | 15.12.2025 - 15:11 Uhr

    Selbst wenn, ist niemand gezwungen es für den Preis zu kaufen. Nur die Ungeduldigen greifen tief in die Tasche.

  6. Dreckschippengesicht 260341 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.12.2025 - 15:18 Uhr

    Ja ja, allen wollen mehr Kohle….
    Würde ich im Zweifel bezahlen, aber teils lässt die gelieferte Qualität zu wünschen und es ist such eine Frage woher das mehr an Kohle nehmen?

  8. Blight 12620 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 15.12.2025 - 15:29 Uhr

    80€ Zahle ich nicht für ein neues Spiel. Nur in absoluten Ausnahmen vllt. mal. Aber da fällt mir aktuell ach keine ein. Gibt genug zu spielen, dann wartet man halt bis der Preis sinkt.

    0
  9. GERxJOHNNY 54690 XP Nachwuchsadmin 6+ | 15.12.2025 - 15:43 Uhr

    Dazu müsste Microsoft erstmal Spiele rausbringen, die eine Preiserhöhung rechtfertigen

