Xbox Series X: Keine Preiserhöhung für Spiele geplant

Microsofts Versuch, mit The Outer Worlds 2 im Mai dieses Jahres höhere Preise durchzusetzen, wurde nach heftiger Kritik rasch zurückgenommen; konkrete Pläne, die Preise doch noch auf 80 Dollar anzuheben, gebe es nicht, erklärte Matt Booty in einem Interview mit Variety.
Booty betonte, man habe bereits reagiert und wolle die Spieler dort abholen, wo sie sich aktuell aufhielten; der Fokus liege weniger auf dem Endpreis eines Spiels, da sich Menschen auf vielfältige Weise mit Spielen beschäftigten und es derzeit zahlreiche Monetarisierungsformen gebe.
Man werde weiterhin auf das Feedback der Fans hören und ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Erwartungen der Community finden, doch aktuell seien auf Inhaltsseite keine Preisänderungen geplant.
78 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja ist ja schon mal gut zu lesen, mal schauen wann die Preiserhöhung dann kommt
Ja ja ja…Mal sehen wie viel „Wert“ solche Aussagen nach der Nächsten Preiserhöhung um irgendein Xbox Produkt in Zukunft haben
Was ein Quatsch.
Cod kostet sehr wohl 80€
Seine Lügen kann er sich sonst wo hin stecken.
80€ sind aber nicht 80$ 😉
Ultimate Editionen kostet über 100, sehe daher kein Grund das Basis Spiel zu erhöhen wenn man die Games sowieso in Editionen bis zu 120 oder 150 zerhackstückelt.
Selbst wenn, ist niemand gezwungen es für den Preis zu kaufen. Nur die Ungeduldigen greifen tief in die Tasche.
Ja ja, allen wollen mehr Kohle….
Würde ich im Zweifel bezahlen, aber teils lässt die gelieferte Qualität zu wünschen und es ist such eine Frage woher das mehr an Kohle nehmen?
Na klar im Store sehe ich aber was ganz anderes 😂
80€ Zahle ich nicht für ein neues Spiel. Nur in absoluten Ausnahmen vllt. mal. Aber da fällt mir aktuell ach keine ein. Gibt genug zu spielen, dann wartet man halt bis der Preis sinkt.
Dazu müsste Microsoft erstmal Spiele rausbringen, die eine Preiserhöhung rechtfertigen