Xbox Series X: Keine Preiserhöhung für Spiele geplant

Nach heftiger Kritik in diesem Jahr gibt es bei Microsoft keine Pläne für einen erneuten Versuch, den Preis für Spiele auf 80,- Dollar anzuheben.

Microsofts Versuch, mit The Outer Worlds 2 im Mai dieses Jahres höhere Preise durchzusetzen, wurde nach heftiger Kritik rasch zurückgenommen; konkrete Pläne, die Preise doch noch auf 80 Dollar anzuheben, gebe es nicht, erklärte Matt Booty in einem Interview mit Variety.

Booty betonte, man habe bereits reagiert und wolle die Spieler dort abholen, wo sie sich aktuell aufhielten; der Fokus liege weniger auf dem Endpreis eines Spiels, da sich Menschen auf vielfältige Weise mit Spielen beschäftigten und es derzeit zahlreiche Monetarisierungsformen gebe.

Man werde weiterhin auf das Feedback der Fans hören und ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Erwartungen der Community finden, doch aktuell seien auf Inhaltsseite keine Preisänderungen geplant.