Xbox Series X: Kolumne: Mir fehlt der richtig große AAA-Moment

„Warten auf den großen Wow-Moment“: Erwartungen, Leerlauf, keine Antworten – wo bleibt der große AAA-Killer? Ein Bericht von Patrick C. alias khromb.

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Ist die Tokyo Game Show 2025 die letzte Hoffnung? Wo bleiben von Sony und Microsoft in diesem Jahr die absoluten „Wow-Effekte“? Einige vielversprechende große AAA-Titel von Microsoft, die darunterfallen könnten, wurden bereits auf das Jahr 2026 verschoben. Spiele wie Fable und Gears of War: E-Day.

Fable könnte laut neuesten Hinweisen sogar erst 2027 erscheinen; das Entwicklerteam wurde immerhin in vielen Bereichen massiv aufgestockt. Perfect Dark und Everwild wurden inzwischen eingestellt! Was kommt als Nächstes?

Routine statt Revolution: Die bisherigen großen Releases

Xbox hat dieses Jahr einige Spiele veröffentlicht! Mit Avowed lieferte Obsidian Entertainment im Februar immerhin ein neues AAA-Rollenspiel, auf das viele Fans lange gewartet haben. Doch trotz solider Kritiken blieb auch hier der große Wow-Effekt für mich und viele andere fast aus.

South of Midnight war eigenwillig und atmosphärisch, aber eher ein Nischenerfolg als ein Blockbuster. Grounded 2 erschien als solider Koop-Nachfolger, blieb jedoch ohne die große Welle wie sein Vorgänger.

Gears of War: Reloaded erfüllt zwar die Erwartungen, bot aber keine Revolution. Keeper scheint eine Überraschung zu sein und eine echte Perle, allerdings wird es kein System-Seller. Bei Doom: The Dark Ages wurden durch Leaks und Previews bereits im Vorfeld viel vorweggenommen, sodass auch hier der große Knall ausblieb.

Call of Duty: Black Ops 7 zündet trotz großem Namen aufgrund der hohen Veröffentlichungsfrequenz, Sättigung und Crossplay nicht mehr die alten Xbox-Exklusiv-Impulse. Bleibt noch das große RPG The Outer Worlds 2 – es ist noch nicht erschienen, doch schon jetzt wird im Vorfeld viel Hype aufgebaut.

Ressourcenfrage: Fokus auf Image statt Blockbuster?

Vielleicht verschwendet Microsoft zu viele Ressourcen – nicht in der Entwicklung selbst, sondern im Drumherum: Werbekampagnen wie „This is an Xbox“, massives Branding, Community-Aktionen und das ständige Pushen des Game Pass stehen im Zentrum.

Das Ökosystem wird gefeiert, der Service-Gedanke in den Vordergrund gerückt. Doch genau dabei scheint der gezielte, kompromisslose Fokus auf einen neuen AAA-Blockbuster verloren zu gehen. Die Energie fließt in die Marke, nicht in das ikonische AAA-Einzelspiel.

Ist es am Ende das Streben nach Plattform-Stärke, Internationalität und Service-Power, das kreative Glanzmomente verhindert – weil die geballte Schöpferenergie fehlt?

Community zwischen Hoffnung und Frust

Microsoft setzt 2025 auf „Serienpflege“ und stützt sich auf den Game Pass, Indie-Kooperationen, Remakes und Updates. Die großen Enthüllungen fehlen jedoch. Xbox tritt in diesem Jahr für mein Gefühl im AAA-Bereich zu sehr auf der Stelle: Es gibt solide Studios, guten Content für den Game Pass und spannende Indies – aber beinahe kein eigenes großes Prestigeprojekt, das als „Big Bang“ im Stil von Starfield oder Indiana Jones durchgegangen wäre.

Die Community hätte sich 2025 mindestens einen echten AAA-Blockbuster gewünscht, stattdessen gibt es gepflegten Leerlauf und Verschiebungen. Das Thema ist sogar so dominant, dass Fans und Beobachter mittlerweile schon im Vorfeld von Events – wie jetzt der Tokyo Game Show – auf den großen Moment hoffen, obwohl alle echten AAA-Highlights weiterhin auf sich warten lassen.

Wie steht ihr zu dem Thema?