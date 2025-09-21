Xbox Series X: Kolumne: Mir fehlt der richtig große AAA-Moment

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb
Ist die Tokyo Game Show 2025 die letzte Hoffnung? Wo bleiben von Sony und Microsoft in diesem Jahr die absoluten „Wow-Effekte“? Einige vielversprechende große AAA-Titel von Microsoft, die darunterfallen könnten, wurden bereits auf das Jahr 2026 verschoben. Spiele wie Fable und Gears of War: E-Day.
Fable könnte laut neuesten Hinweisen sogar erst 2027 erscheinen; das Entwicklerteam wurde immerhin in vielen Bereichen massiv aufgestockt. Perfect Dark und Everwild wurden inzwischen eingestellt! Was kommt als Nächstes?
Routine statt Revolution: Die bisherigen großen Releases
Xbox hat dieses Jahr einige Spiele veröffentlicht! Mit Avowed lieferte Obsidian Entertainment im Februar immerhin ein neues AAA-Rollenspiel, auf das viele Fans lange gewartet haben. Doch trotz solider Kritiken blieb auch hier der große Wow-Effekt für mich und viele andere fast aus.
South of Midnight war eigenwillig und atmosphärisch, aber eher ein Nischenerfolg als ein Blockbuster. Grounded 2 erschien als solider Koop-Nachfolger, blieb jedoch ohne die große Welle wie sein Vorgänger.
Gears of War: Reloaded erfüllt zwar die Erwartungen, bot aber keine Revolution. Keeper scheint eine Überraschung zu sein und eine echte Perle, allerdings wird es kein System-Seller. Bei Doom: The Dark Ages wurden durch Leaks und Previews bereits im Vorfeld viel vorweggenommen, sodass auch hier der große Knall ausblieb.
Call of Duty: Black Ops 7 zündet trotz großem Namen aufgrund der hohen Veröffentlichungsfrequenz, Sättigung und Crossplay nicht mehr die alten Xbox-Exklusiv-Impulse. Bleibt noch das große RPG The Outer Worlds 2 – es ist noch nicht erschienen, doch schon jetzt wird im Vorfeld viel Hype aufgebaut.
Ressourcenfrage: Fokus auf Image statt Blockbuster?
Vielleicht verschwendet Microsoft zu viele Ressourcen – nicht in der Entwicklung selbst, sondern im Drumherum: Werbekampagnen wie „This is an Xbox“, massives Branding, Community-Aktionen und das ständige Pushen des Game Pass stehen im Zentrum.
Das Ökosystem wird gefeiert, der Service-Gedanke in den Vordergrund gerückt. Doch genau dabei scheint der gezielte, kompromisslose Fokus auf einen neuen AAA-Blockbuster verloren zu gehen. Die Energie fließt in die Marke, nicht in das ikonische AAA-Einzelspiel.
Ist es am Ende das Streben nach Plattform-Stärke, Internationalität und Service-Power, das kreative Glanzmomente verhindert – weil die geballte Schöpferenergie fehlt?
Community zwischen Hoffnung und Frust
Microsoft setzt 2025 auf „Serienpflege“ und stützt sich auf den Game Pass, Indie-Kooperationen, Remakes und Updates. Die großen Enthüllungen fehlen jedoch. Xbox tritt in diesem Jahr für mein Gefühl im AAA-Bereich zu sehr auf der Stelle: Es gibt solide Studios, guten Content für den Game Pass und spannende Indies – aber beinahe kein eigenes großes Prestigeprojekt, das als „Big Bang“ im Stil von Starfield oder Indiana Jones durchgegangen wäre.
Die Community hätte sich 2025 mindestens einen echten AAA-Blockbuster gewünscht, stattdessen gibt es gepflegten Leerlauf und Verschiebungen. Das Thema ist sogar so dominant, dass Fans und Beobachter mittlerweile schon im Vorfeld von Events – wie jetzt der Tokyo Game Show – auf den großen Moment hoffen, obwohl alle echten AAA-Highlights weiterhin auf sich warten lassen.
Wie steht ihr zu dem Thema?
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich kann die Kritik und den Wunsch nach dem großen „Wow-Moment“ sehr gut nachvollziehen. Gerade wer seit Jahren auf ein echtes Prestigeprojekt wartet, fühlt sich verständlicherweise von Verschiebungen und abgesagten Titeln enttäuscht.
Für mich persönlich reicht das aktuelle Angebot aber vollkommen aus. Ich bin eher genügsam und habe sogar das Gefühl, dass ich mit den bereits erschienenen Spielen und den vielen Ankündigungen für 2026 mehr als gut beschäftigt bin. Es gibt für mich genug Vielfalt und Unterhaltung.
Natürlich freue auch ich mich auf die nächsten großen AAA-Kracher, aber ich empfinde die Wartezeit nicht als Stillstand, sondern eher als Chance, die vorhandenen Spiele in Ruhe zu genießen. Mit Blick auf 2026 sehe ich ein starkes Aufgebot, das mich optimistisch stimmt.
Die Anstrengung (Zeit, Expertise und Geld), die man aufbringen muss um noch echte Wow-Momente zu liefern, wird immer größer und damit auch das damit verbundene Risiko.
Wir werden also immer weniger solcher Games bekommen. Gewöhnt euch dran.
Zumindest bis KI irgendwann einen gewissen Punkt erreicht hat, und die Produktion erst massiv unterstützt und letztendlich komplett übernimmt. So stell ich mir das für die Zukunft vor.
Also wenn man sich die Berichterstattung und die Reaktionen der Spieler anschaut, könnte man Expedition 33 als solchen Wow-Moment sehen. Gemessen daran haben die „großen“ Marken am Markt mehr Geld und Expertise. Und nur an der Zeit kann es nicht liegen, denn die entwickelt keine Spiele.
Es ist vielmehr ein Problem, dass man so groß ist. Großartige Spiele, die extrem gut ankommen, sind auch mit kleineren Teams und viel weniger Geld möglich. Aber wenn die erste Frage bei der Planung lautet „Okay, wie können diese 1.000 Leute, die wir monatlich bezahlen, dafür sorgen, dass wir in acht Jahren ein Spiel verkaufen können, in dem die Leute auch in zwölf Jahren noch Geld ausgeben?“ liegt DA eben das Problem.
Hä? Es geht aber um AAA Titel und den technischen Aspekt, oder hab ich das falsch verstanden? Claire Obscur ist ja ein AA Titel und klar gibt’s da immer wieder Ausahmen, die durch ihr Konzept oder der Gestaltung überzeugen und begeistern können.