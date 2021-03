Xbox Series X: Kombinierte Verkaufszahlen aus UK

Autor:, in / Xbox Series X

Laut den Daten von GfK und GSD wurden im Vereinigten Königreich im Jahr 2020 insgesamt 800.000 Xbox Series X|S und PlayStation 5 Konsolen verkauft.

Wie sich die Zahlen auf die jeweiligen Konsolen aufteilen lassen, wurde allerdings nicht genannt. Es entspricht aber gut der Hälfte an Konsolen, die Nintendo im vergangenen Jahr in UK verkauft hat. Hier ging die Nintendo Switch 1,5 Millionen Mal über die Ladentheke. In 2019 waren es nur gut 1 Million Switch Konsolen.

Weitere Verkaufszahlen: