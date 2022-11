Xbox Series X: Konsole war eines der Top-Produkte am Black Friday

Dem aktualisierten Holiday Shopping Trends-Bericht von Adobe zufolge war die Xbox Series X, trotz nur in geringem Maße reduzierten Preisen, eines der fünf „Hot Products“ am Black Friday. Ebenfalls in den Top fünf vertreten waren die Kinderserie Bluey, Call of Duty: Modern Warfare II, Drohnen und Macbooks.

Welche Kriterien zur Ermittlung der fünf „Hot Products“ angewendet wurden und welche besonderen Faktoren die Xbox Series X die Konsolen-Konkurrenz um Xbox Series S, PlayStation 5 und Nintendo Switch ausstechen ließ, verriet Adobe nicht.

Vor einem Jahr hatte das Unternehmen angegeben, seine damaligen Daten aus einer Billion Besuchen auf Einzelhandelswebsites und zusätzlichen Befragungen von über 1.000 Einzelhändlern zu ihren beliebtesten Artikeln zusammengestellt zu haben. Ob dieses Verfahren auch für diese Jahr angewendet wurde, ist nicht bekannt.

Laut dem Bericht stiegen die Ausgaben am diesjährigen Black Friday im Vergleich zu den beiden Vorjahren an und lagen bei insgesamt 9,12 Milliarden US-Dollar.