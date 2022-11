Xbox Series X: Konsole wird heute zwei Jahre alt

Autor:, in / Xbox Series X

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft hat heute Geburtstag!

Am 10. November 2020 kam die Xbox Series X auf den Markt und brachte mit der Xbox Series S gleich noch eine kleine Schwester mit.

Inmitten der Pandemie hatten es die neusten Konsolen aus dem Hause Microsoft nicht leicht Fuß zu fassen. Durch den Mangel an Chips fehlte es an so manchen wichtigen Komponenten, weshalb die Lagerbestände stets knapp waren und es auch heute noch teilweise sind.

Wir gratulieren der Xbox Series X und der Xbox Series S ganz herzlich zum zweiten Geburtstag! Wir freuen uns auf die kommenden Jahre, in denen wir mit ihnen Spiele wie Starfield, Forza Motorsport 8, Fable 4, Redfall, Perfect Dark, Senua’s Saga: Hellblade 2, The Elder Scrolls VI und mehr erleben werden.