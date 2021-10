Xbox Series X: Konsolen in nahezu allen lokalen Cyberport-Filialen verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X

Aktuell sind in nahezu allen lokalen Cyberport-Märkten Xbox Series X-Konsolen verfügbar.

Immer mehr Leser und User von Xboxdynasty haben uns darüber informiert, dass derzeit Cyberport in fast allen lokalen Märkten Xbox Series X-Konsolen vorrätig haben.

Falls ihr also eine Cyberport-Filiale in eurer Nähe habt, dann greift zum Telefon, ruft an, fragt nach und lasst euch eure Xbox Series X reservieren.

Wir drücken allen die Daumen, die noch immer auf der Suche nach einer Xbox Series X-Konsole sind.