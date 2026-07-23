Xbox Series X: Legt im Juni kräftig zu, während PS5 und Switch 2 Rückgänge verzeichnen

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Neue Circana-Zahlen zeigen ein starkes Verkaufsplus für Xbox, während PS5 und Switch 2 im Juni deutlich nachgeben.

Die aktuellen Circana-Verkaufszahlen für den US-Markt zeigen ein deutliches Wachstum für die Xbox Series X|S im Juni 2026. Als einzige aktuelle Konsole konnte Xbox im Vergleich zum Vorjahresmonat sowohl bei den Stückzahlen als auch beim Hardware-Umsatz zulegen.

Demnach stiegen die Verkaufszahlen der Xbox Series X|S um 86 Prozent gegenüber Juni 2025. Gleichzeitig verdoppelte sich der Hardware-Umsatz im Jahresvergleich sogar auf mehr als das Doppelte. Laut Circana war der Juni zudem der bislang stärkste Verkaufsmonat für Xbox im Jahr 2026.

Switch 2 bleibt Marktführer

Während Xbox zulegen konnte, verzeichneten die Konkurrenten deutliche Rückgänge. Die Nintendo Switch 2 lag bei den Stückzahlen 78 Prozent unter dem Vorjahreswert, was allerdings auch auf den außergewöhnlich starken Launch-Monat im Juni 2025 zurückzuführen ist. Die PlayStation 5 verlor im Vergleich zum Vorjahr 43 Prozent bei den verkauften Einheiten.

Trotz der Rückgänge blieb die Nintendo Switch 2 sowohl nach verkauften Konsolen als auch nach Hardware-Umsatz die meistverkaufte Plattform im Juni 2026. Auch in der Gesamtwertung des bisherigen Jahres liegt sie weiterhin vor der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S.

Insgesamt gingen die Hardware-Ausgaben in den USA laut Circana um 62 Prozent auf 383 Millionen US-Dollar zurück.

Bei den Spielen führte UFC 6 die US-Verkaufscharts im Juni an. Resident Evil Requiem bleibt dagegen das bislang meistverkaufte Spiel des Jahres 2026.

Quelle
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5 Kommentare Added

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  1. Robilein 1306120 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 23.07.2026 - 19:05 Uhr

    Logisch. Wofür eine Playstation? Sehe keinen Grund dazu. Da fährt man mit der XBOX viel besser. Glückwunsch XBOX💚💚💚

    2
    • XboxPSNintendo 5120 XP Beginner Level 3 | 23.07.2026 - 19:12 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Das liegt bestimmt an dem Disk aus von Sony und die Sony Fans setzen somit ein Zeichen, indem sie sich eine Xbox geholt haben 🙂😉

      1

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