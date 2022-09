Xbox Series X: Liegt bei Verkaufszahlen nach 22 Monaten vor Xbox 360

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft hat es bekanntlich nicht so mit der Herausgabe von Zahlen. Ganz besonders, was die Hardware betrifft. Den Erfolg misst man an verkaufter Software und den Umsätzen, die man damit macht.

VGChartz etwa versucht daher die verkauften Konsolen zu schätzen. Aktuell hat man die Verkäufe der ersten 22 Monate von Xbox Series X|S mit denen der Xbox 360 verglichen.

Laut den Schätzungen verkauften sich Xbox Series X und Xbox Series S 16,53 Millionen Mal. Die Xbox 360 kommt im selben Zeitraum auf 11,08 Millionen Konsolen.

Damit liegt die aktuelle Konsolengeneration mit 5,45 Millionen Konsolen noch vor der Xbox 360.

Aaron Greenberg reagierte auf den Tweet und fragte scherzhaft, ob man denn auch die Verkaufszahlen für die Xbox Series-Cappuccino-Maschine hätte. Ein Bild machte gestern die Runde und einige Fans sahen darin schon nach dem Xbox Mini-Fridge das nächste Gimmick.

Greenberg sagte aber auch, dass es beeindruckend sei, welche Unterstützung man in die Konsolengeneration erfahren habe und man solche Berichte schätze. Das Team arbeite schließlich hart, um der starken Nachfrage weltweit nachzukommen.