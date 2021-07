Xbox Series X: Limitierte Konsolen-Designs möglich

Autor:, in / Xbox Series X

Xbox Series X- oder Xbox Series S-Konsolen in einem limitierten Gaming-Design sind nicht ausgeschlossen.

Die Lage ist schwer, die Verfügbarkeit ein graus und besondere Editionen sucht man vergebens. Die Rede ist von den aktuellen Xbox-Konsolen Xbox Series X und Series S. Doch trotz der schwierigen Lage stellte Phil Spencer in einem Podcast klar, dass es durchaus denkbar ist limitierte Konsolen-Designs zu ermöglichen. Zwar sei es schwieriger denn je, dennoch könnte man sich die Xbox Series-Konsolen in limitierten Gaming-Designs vorstellen.

Phil Spencer sagte, dass sie die Möglichkeit Special-Edition-Xbox-Konsolen herzustellen wegen der Chip-Knappheit nicht aufgeben wollen. Bei Microsoft sei man weiterhin optimistisch und macht große Hardware-Bestellungen, um der weltweiten riesigen Xbox Serie X|S Nachfrage nachzukommen.

Möglicherweise hat Phil Spencer hier mit einem Augenzwinkern schon auf die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 und Halo Infinite gedeutet. Bei der aktuellen schwierigen Verfügbarkeit scheint aber eine Auflage in limitierter Stückzahl ein Ding der Unmöglichkeit und so werden wirklich nur sehr wenige eine Xbox Series X/S in einem neuen Design ergattern können – WENN es denn überhaupt welche zum Verkauf geben wird.

Zu welchem Spiel würdet ihr euch ein Design wünschen? Lieber Xbox Series X oder Series S?