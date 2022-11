Xbox Series X: Lionsgate liebäugelt mit John Wick Videospielumsetzung

Autor:, in / Xbox Series X

Auf der Bilanzpressekonferenz ließ CEO Jon Feltheimer durchblicken, dass Lionsgate Potenzial für eine Videospiel-Umsetzung der John Wick Filmreihe sieht.

Im Jahr 2020 wurde eine Spielumsetzung veröffentlicht. John Wick Hex ist dabei ein strategisches Indie-Spiel und wird als „Schachspiel mit Kampfchoreografien“ beschrieben.

Ein ausgedehntes Action-Spiel würde sich in Hinblick darauf, dass die drei Filme mit Keanu Reaves von stilisierter Action und „Gun-Fu“ geprägt sind, als natürliche Ergänzung für den Charakter John Wick und die Story anbieten.

Feltheimer zögerte, weitere Informationen zu liefern: „Ich möchte hier nicht vorgreifen, aber wir glauben, dass ein großes AAA Spiel aus ‚John Wick‘ gemacht werden kann. Wir haben Vorschläge eingeholt. Wir sind sicherlich daran interessiert, das voranzutreiben, aber ich möchte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr darüber sagen.“

Er hob hervor, dass die Filmemacher hinter der Serie einen unglaublichen Job leisteten, nicht nur haben sie das Franchise am Leben und seine Relevanz erhalten, sondern auch immer wertvoller gemacht: So spielte 2014 der erste Teil „John Wick“ bereits 86 Millionen Dollar ein – bei einem Budget von 20 Millionen Dollar. „John Wick: Kapitel 2“ brachte bereits 171 Millionen Dollar, während bei „John Wick: Kapitel 3“ mit 327 Millionen Dollar nochmals eine ordentliche Steigerung drin war.

Es ist somit nicht verwunderlich, dass eifrige Fans sich schon länger eine mit entsprechendem Budget ausgestattete Triple A Umsetzung wünschen.

Zunächst gibt es mit dem Kinofilm John Wick 4 im März 2023 neues Material für die Zuschauer. Außerdem ist mit „Ballerina“ ein Spin-off Film in der Produktion, während ebenfalls 2023 mit „The Continental“ eine Prequel-Serie an den Start geht. In den USA ist sie über Peacoc zu sehen, international über Amazon Prime.