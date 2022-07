Xbox Series X: Marktführer bei Next-Gen-Konsolen in Nordamerika drei Quartale in Folge

Microsoft ist mit Xbox Series X|S drei Quartale in Folge in Nordamerika der Marktführer unter den Next-Gen-Konsolen.

Microsoft gab jetzt in einem Bericht Auskunft über das vergangene Geschäftsjahr bzw. das vierte Quartal, welches am 30. Juni 2022 endete.

Demnach konnte der Konzern in der Xbox-Sparte nicht nur ein Rekordumsatzjahr erzielen. Man ist darüber hinaus seit drei Quartalen in Folge mit Xbox Series X|S der Marktführer in Nordamerika unter den Next-Gen-Konsolen.

Microsoft-CEO Satya Nadella sagte am Dienstag in der Bilanzpressekonferenz: „Wir haben bis heute mehr Konsolen verkauft als jede Xbox-Generation zuvor und sind in Nordamerika seit drei Quartalen in Folge Marktführer bei den Next-Gen-Konsolen.“

Im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum sank der Umsatz mit Videospielen im letzten Quartal um 259 Millionen US-Dollar (7 %), was der Prognose des Unternehmens entsprach.

Bei der Xbox-Hardware ging der Umsatz um 11 % zurück. Beim Umsatz für Inhalte und Dienste für Xbox wurde ein Rückgang um 6 % verzeichnet, was Microsoft auf die geringeren Spielstunden und Monetarisierung von Drittanbieter-Inhalten ausmacht. Laut Microsoft konnte man dies aber teilweise durch das Wachstum von Abonnements des Xbox Game Pass ausgleichen.

Wie Kendra Goodenough, Director of Investor Relations von Microsoft, gegenüber The Verge sagte, sei der Rückgang bei der Xbox-Hardware auf die Lieferengpässe seit der Markteinführung zurückzuführen. Dies habe den Zeitraum für Konsolen verlängert.

„Der Rückgang bei der Xbox-Hardware spiegelt zum Teil die Tatsache wider, dass die Markteinführung vor etwa zwei Jahren stattfand und die Lieferengpässe, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, den Zeitraum für Konsolen verlängert habe.“ „Wir sehen immer noch eine starke Nachfrage, aber wir kommen von den Höchstständen, die wir in den letzten Jahren bei der Markteinführung gesehen haben, herunter.“

Der Marktanalyst DomsPlaying ist der Ansicht, dass die 3,45 Milliarden Dollar Umsatz den zeitbesten Umsatz eines vierten Quartals darstellen. Von dieser Zahl ausgehend liegt der Jahresumsatz für Xbox bei 16,22 Milliarden Dollar, was den höchsten Jahresumsatz bedeute, den Xbox jemals erzielt habe.