Xbox Series X: Marvel’s Falcon steigt in die nächste Videospiel-Generation ein

In zwei neuen Clips erfährt der Superheld Falcon was Xbox Series X|S und Xbox Game Pass zu bieten haben.

Im Zuge der mit Spannung erwarteten Disney+ Serie „The Falcon and The Winter Soldier“ haben sich Xbox und Marvel Studios zusammengetan und dem Falcon/Sam Wilson (Anthony Mackie) nach langer Abstinenz die neue Generation der Videospiele nähergebracht.

In zwei kürzlich veröffentlichten Clips ist Sam fünf Jahre nach den Geschehnissen von Avengers: Endgame in einem Videospielladen zu sehen. Auf Nachfrage, was er in dieser Zeit alles verpasst habe, wird ihm von einem Mitarbeiter die neue Welt von Xbox Series X|S samt Xbox Game Pass nähergebracht.

„The Falcon and The Winter Soldier“ startet am 19. März exklusiv auf Disney+. Im Verlaufe des Starts wird es eine Xbox Session mit Falcon-Darsteller Anthony Mackie geben. Zudem wird der Download der Streaming-App über Xbox Live vom 19. bis 22. März mit 100 Microsoft Rewards-Punkten belohnt.