Xbox Series X: Matt Booty spricht über Marvel’s Blade, Xbox-Hardware und The Elder Scrolls VI

Matt Booty äußert sich zu Marvel’s Blade, Xbox-Hardware und The Elder Scrolls VI.

Nach dem Xbox Games Showcase 2026 hat Xbox Game Studios-Chef Matt Booty mehrere interessante Einblicke zu kommenden Projekten, der Zukunft der Xbox-Hardware und dem Stand von The Elder Scrolls VI gegeben.

Dabei erklärte Booty auch, warum Marvel’s Blade nicht Teil der diesjährigen Showcase-Präsentation war.

Marvel’s Blade fehlte aus einem einfachen Grund

Auf die Frage nach dem Ausbleiben von Marvel’s Blade erklärte Booty, dass schlicht nicht jedes Projekt in die Präsentation aufgenommen werden könne.

Laut ihm sei das Showcase mittlerweile so umfangreich, dass es unmöglich sei, sämtliche Projekte unterzubringen. Gleichzeitig deutete er an, dass für Marvel’s Blade noch weitere Ankündigungen oder Präsentationen im Laufe des Jahres geplant sein könnten.

Xbox will die Balance bei Plattform-Logos finden

Ein weiteres Thema war die Darstellung anderer Plattformen während des Xbox Games Showcase.

Booty erklärte, dass Microsoft für mehr Transparenz sorgen wolle und es wichtig sei, den Spielern klar zu zeigen, auf welchen Plattformen ein Titel erscheint.

Gleichzeitig betonte er jedoch, dass ein Xbox Showcase weiterhin in erster Linie eine Veranstaltung für Xbox-Fans sei.

Zu den wichtigsten Aussagen gehören:

Microsoft möchte klar kommunizieren, auf welchen Plattformen Spiele erscheinen

Xbox-Fans sollen dennoch das Gefühl behalten, dass das Showcase ihre Veranstaltung ist

Künftig soll eine bessere Balance zwischen Transparenz und Markenfokus gefunden werden

Xbox-Hardware bleibt Fokus

Auch die Zukunft der Hardware wurde angesprochen. Booty machte deutlich, dass Microsoft weiterhin einen starken Fokus auf die Xbox-Plattform legen wolle.

Dabei gehe es nicht nur darum, neue Spieler zu gewinnen, sondern auch langjährige Xbox-Fans und Konsolenkäufer zu belohnen.

Die Kernaussagen:

Xbox-Spieler sollen weiterhin einen Grund haben, Xbox-Hardware zu kaufen (auch durch mehr exklusive Spiele)

Die Marke soll für bestehende Fans attraktiv bleiben

Treue Xbox-Nutzer sollen künftig ebenfalls von der Strategie profitieren

The Elder Scrolls VI macht laut Booty gute Fortschritte

Besonders aufmerksam dürften Fans von The Elder Scrolls VI geworden sein.

Booty bestätigte, dass er das Spiel bereits bei einem Besuch bei Bethesda Game Studios gesehen habe.

Seinen Aussagen zufolge:

Das Spiel sehe „großartig“ aus

Die Entwicklung verlaufe gut

Eine vollständige Enthüllung werde erfolgen, sobald Microsoft den richtigen Zeitpunkt dafür erreicht sieht

Einen Termin oder einen möglichen Veröffentlichungszeitraum nannte er allerdings nicht.

Weitere Ankündigungen im Laufe des Jahres möglich

Die Aussagen zeigen vor allem, dass Microsoft nach dem Showcase noch längst nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hat. Während Marvel’s Blade offenbar bewusst zurückgehalten wurde, macht The Elder Scrolls VI laut Booty weiterhin Fortschritte hinter den Kulissen.

Für Xbox-Fans könnte das bedeuten, dass im weiteren Verlauf des Jahres noch einige größere Ankündigungen bevorstehen.