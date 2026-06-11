Xbox Series X: Matt Booty spricht über Marvel’s Blade, Xbox-Hardware und The Elder Scrolls VI

Nach dem Xbox Games Showcase 2026 hat Xbox Game Studios-Chef Matt Booty mehrere interessante Einblicke zu kommenden Projekten, der Zukunft der Xbox-Hardware und dem Stand von The Elder Scrolls VI gegeben.
Dabei erklärte Booty auch, warum Marvel’s Blade nicht Teil der diesjährigen Showcase-Präsentation war.
Marvel’s Blade fehlte aus einem einfachen Grund
Auf die Frage nach dem Ausbleiben von Marvel’s Blade erklärte Booty, dass schlicht nicht jedes Projekt in die Präsentation aufgenommen werden könne.
Laut ihm sei das Showcase mittlerweile so umfangreich, dass es unmöglich sei, sämtliche Projekte unterzubringen. Gleichzeitig deutete er an, dass für Marvel’s Blade noch weitere Ankündigungen oder Präsentationen im Laufe des Jahres geplant sein könnten.
Xbox will die Balance bei Plattform-Logos finden
Ein weiteres Thema war die Darstellung anderer Plattformen während des Xbox Games Showcase.
Booty erklärte, dass Microsoft für mehr Transparenz sorgen wolle und es wichtig sei, den Spielern klar zu zeigen, auf welchen Plattformen ein Titel erscheint.
Gleichzeitig betonte er jedoch, dass ein Xbox Showcase weiterhin in erster Linie eine Veranstaltung für Xbox-Fans sei.
Zu den wichtigsten Aussagen gehören:
- Microsoft möchte klar kommunizieren, auf welchen Plattformen Spiele erscheinen
- Xbox-Fans sollen dennoch das Gefühl behalten, dass das Showcase ihre Veranstaltung ist
- Künftig soll eine bessere Balance zwischen Transparenz und Markenfokus gefunden werden
Xbox-Hardware bleibt Fokus
Auch die Zukunft der Hardware wurde angesprochen. Booty machte deutlich, dass Microsoft weiterhin einen starken Fokus auf die Xbox-Plattform legen wolle.
Dabei gehe es nicht nur darum, neue Spieler zu gewinnen, sondern auch langjährige Xbox-Fans und Konsolenkäufer zu belohnen.
Die Kernaussagen:
- Xbox-Spieler sollen weiterhin einen Grund haben, Xbox-Hardware zu kaufen (auch durch mehr exklusive Spiele)
- Die Marke soll für bestehende Fans attraktiv bleiben
- Treue Xbox-Nutzer sollen künftig ebenfalls von der Strategie profitieren
The Elder Scrolls VI macht laut Booty gute Fortschritte
Besonders aufmerksam dürften Fans von The Elder Scrolls VI geworden sein.
Booty bestätigte, dass er das Spiel bereits bei einem Besuch bei Bethesda Game Studios gesehen habe.
Seinen Aussagen zufolge:
- Das Spiel sehe „großartig“ aus
- Die Entwicklung verlaufe gut
- Eine vollständige Enthüllung werde erfolgen, sobald Microsoft den richtigen Zeitpunkt dafür erreicht sieht
Einen Termin oder einen möglichen Veröffentlichungszeitraum nannte er allerdings nicht.
Weitere Ankündigungen im Laufe des Jahres möglich
Die Aussagen zeigen vor allem, dass Microsoft nach dem Showcase noch längst nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hat. Während Marvel’s Blade offenbar bewusst zurückgehalten wurde, macht The Elder Scrolls VI laut Booty weiterhin Fortschritte hinter den Kulissen.
Für Xbox-Fans könnte das bedeuten, dass im weiteren Verlauf des Jahres noch einige größere Ankündigungen bevorstehen.
97 Kommentare AddedMitdiskutieren
In Österreich/ Bayern würde man sagen der Typ ist ein Dampfplauderer.
Interessant wird doch die Frage ob sie TES6 exklusiv machen,genau so einen Titel benötigt man wenn man wirklich nochmal den Markt umkrempeln möchte.
TES hat halt ne riesige Fanbase,da könnte man sicherlich ein paar Xbox verkaufen,nicht jeder möchte einen PC haben.
Wäre genau der richtige Schachzug aber DIE Eier haben se nicht in der Hose!
Das werden sie auch machen …
Wie oft hat sich Skyrim verkauft? 80 Mio? Dann stell dir vor wie viel Kohle MS dann durch die Fingern gehen würde.
Wird nicht passieren..
Mengenlehre for Runaways.
Von den 80 Mio haben sich 90 Mio auf Playstation verkauft. 👊🏻
Naja, die PC Version wird auch viele Stückzahlen erreicht haben.
Ich glaube auch nicht, dass TES6 konsolenexklusiv wird.
Da ich aber ähnlich valide Zahlen wie du habe und die Opportunitätskosten noch schlechter schätzen kann als MS, lege ich mich da gar nicht mehr fest.
Blade wurde nicht gezeigt weil kein Platz in den Präsentationen vorhanden war? Ist Powerpoint ans Limit gekommen? Selten so eine dämliche Aussage gelesen. Booty erklärt hier jetzt wirklich, es wäre unmöglich nen Trailer in irgendeine Timeline zu packen? 😂
Ich kenne das zu gut. Wenn etwas neues kommt, muss ich immer überlegen was fliegt jetzt von der Platte!? Am liebsten würde ich alles behalten, es geht aber nicht. Dann denke ich, ok jetzt tu ich das weg, aber wenn die Zeit gekommen ist installiere ich es wieder.
So auch hier. Man muss abwägen was man zeigt und was nicht. Wenn die Zeit kommt, dann sehen wir es auch. Bin sehr gespannt auf Blade und hätte es liebend gerne gesehen. Die Zeit ist aber noch nicht reif.
Naja, wenn du dir als Ziel setzt vorrangig eine Multiplattformpräsentation abzuliefern und du den Fokus auf Titel setzt die demnächst erscheinen, DANN ist für The Elderscrolls und Blade natürlich kein Platz in der Showcase#Hust
P.s ich frage mich noch immer was die Show mit dem eigentlichen Thema gemein hat? 25 Jahre Xbox? Na, ist klar.
Naja dann kommt was zu Blade halt später