Xbox Series X: Matthew Ball korrigiert sogar PlayStation-Anhänger shinobi602 auf X

Eine Diskussion über mögliche Werbemodelle bei Xbox hat auf X für Aufsehen gesorgt.

Auslöser war ein Beitrag von Shinobi602, der Aussagen von Xbox-Manager Matthew Ball so darstellte, als würde Microsoft über In-Game-Werbung nachdenken, um Produkte günstiger anbieten zu können.

Der Beitrag hat mittlerweile über eine halbe Million Aufrufe! Der User, der häufig durch Insider-Informationen und Pro-PlayStation-Beiträge auffällt, hat beachtliche 345.000 Follower.

In dem Beitrag hieß es sinngemäß, Xbox prüfe die Möglichkeit von Werbung in Spielen, um Produkte erschwinglich zu halten und gleichzeitig die Entwicklung neuer Inhalte zu finanzieren.

Die Aussage verbreitete sich schnell und sorgte insbesondere unter Xbox-Fans für Kritik.

Kurz darauf wurde dem Beitrag jedoch eine Community-Note für die falsche Darlegung hinzugefügt.

Darin wird klargestellt, dass Ball in dem Interview weder In-Game-Werbung erwähnt noch konkrete Unternehmenspläne in diese Richtung vorgestellt habe.

Stattdessen habe er lediglich auf die Möglichkeit optionaler, werbefinanzierter Abonnementmodelle verwiesen – vergleichbar mit den günstigeren Werbe-Tarifen von Netflix oder Disney+.

Wenig später meldete sich Matthew Ball selbst zu Wort und widersprach der Darstellung von Shinobi602 direkt.

Er erklärte, dass er in dem Interview auf eine Aussage angesprochen worden sei, die er bereits vor seinem Wechsel zu Xbox getroffen hatte. Zudem sei er zum Zeitpunkt des Interviews erst zehn Tage im Unternehmen gewesen und habe ausdrücklich nicht über konkrete Pläne oder Strategien von Xbox gesprochen.

Ball stellte außerdem klar, dass seine Überlegung darin bestand, günstigere Alternativen zu bestehenden werbefreien Angeboten zu schaffen, damit mehr Menschen Zugang zu Spielen erhalten könnten.

Als Beispiel nannte er Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+, die identische Inhalte zu einem niedrigeren Preis über Werbe-Tarife anbieten.

Besonders deutlich wurde Ball bei der Frage nach In-Game-Werbung.

Laut seiner eigenen Aussage habe er diese Form der Werbung im Interview nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. Ebenso fügte er hinzu, dass er persönlich glaube, dass Unterbrechungen des eigentlichen Spielerlebnisses durch Werbung eine schreckliche Idee sei.

Der Vorfall zeigt erneut, wie schnell Aussagen in sozialen Netzwerken aus dem Zusammenhang gerissen werden können.

Während die ursprüngliche Behauptung den Eindruck erweckte, Xbox plane Werbung bzw. Werbeunterbrechungen direkt innerhalb von Spielen, sprechen sowohl die Community-Note als auch die Klarstellung von Matthew Ball eine andere Sprache.

Der Fokus lag demnach auf optionalen, günstigeren Abo-Modellen und nicht auf Werbeeinblendungen während des Spielens. Darüber hinaus habe man nur über Ideen gesprochen und keine konkreten Unternehmenspläne.

Für viele Xbox-Anhänger ist die schnelle Reaktion von Matthew Ball bemerkenswert.

In den vergangenen Jahren wurde der Xbox-Führung regelmäßig vorgeworfen, Fehlinformationen und irreführende Narrative über die Marke oft unkommentiert stehen zu lassen. Dieses Mal erfolgte die Korrektur unmittelbar und öffentlich, wodurch die Diskussion schnell in den richtigen Kontext gerückt werden konnte.

Bemerkenswert ist auch, dass die ursprüngliche Behauptung trotz Community-Note und der persönlichen Klarstellung von Matthew Ball weiterhin online bleibt.

Kritiker sehen darin ein wiederkehrendes Problem auf X: Falsch dargestellte oder aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen verbreiten sich oft rasant, während Korrekturen deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Ob aus Nachlässigkeit oder wegen der zusätzlichen Reichweite durch die Diskussionen, lässt sich dabei nicht beurteilen.

Fest steht jedoch, dass Ball die Behauptung über angebliche In-Game-Werbung unmissverständlich zurückgewiesen hat.

Shinobi602 hat den Beitrag bisher nicht gelöscht.