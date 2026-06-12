Xbox Series X: Matthew Ball korrigiert sogar PlayStation-Anhänger shinobi602 auf X

Eine Diskussion über mögliche Werbemodelle bei Xbox hat auf X für Aufsehen gesorgt.
Auslöser war ein Beitrag von Shinobi602, der Aussagen von Xbox-Manager Matthew Ball so darstellte, als würde Microsoft über In-Game-Werbung nachdenken, um Produkte günstiger anbieten zu können.
Der Beitrag hat mittlerweile über eine halbe Million Aufrufe! Der User, der häufig durch Insider-Informationen und Pro-PlayStation-Beiträge auffällt, hat beachtliche 345.000 Follower.
In dem Beitrag hieß es sinngemäß, Xbox prüfe die Möglichkeit von Werbung in Spielen, um Produkte erschwinglich zu halten und gleichzeitig die Entwicklung neuer Inhalte zu finanzieren.
Die Aussage verbreitete sich schnell und sorgte insbesondere unter Xbox-Fans für Kritik.
Kurz darauf wurde dem Beitrag jedoch eine Community-Note für die falsche Darlegung hinzugefügt.
Darin wird klargestellt, dass Ball in dem Interview weder In-Game-Werbung erwähnt noch konkrete Unternehmenspläne in diese Richtung vorgestellt habe.
Stattdessen habe er lediglich auf die Möglichkeit optionaler, werbefinanzierter Abonnementmodelle verwiesen – vergleichbar mit den günstigeren Werbe-Tarifen von Netflix oder Disney+.
Wenig später meldete sich Matthew Ball selbst zu Wort und widersprach der Darstellung von Shinobi602 direkt.
Er erklärte, dass er in dem Interview auf eine Aussage angesprochen worden sei, die er bereits vor seinem Wechsel zu Xbox getroffen hatte. Zudem sei er zum Zeitpunkt des Interviews erst zehn Tage im Unternehmen gewesen und habe ausdrücklich nicht über konkrete Pläne oder Strategien von Xbox gesprochen.
Ball stellte außerdem klar, dass seine Überlegung darin bestand, günstigere Alternativen zu bestehenden werbefreien Angeboten zu schaffen, damit mehr Menschen Zugang zu Spielen erhalten könnten.
Als Beispiel nannte er Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+, die identische Inhalte zu einem niedrigeren Preis über Werbe-Tarife anbieten.
Besonders deutlich wurde Ball bei der Frage nach In-Game-Werbung.
Laut seiner eigenen Aussage habe er diese Form der Werbung im Interview nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. Ebenso fügte er hinzu, dass er persönlich glaube, dass Unterbrechungen des eigentlichen Spielerlebnisses durch Werbung eine schreckliche Idee sei.
Der Vorfall zeigt erneut, wie schnell Aussagen in sozialen Netzwerken aus dem Zusammenhang gerissen werden können.
Während die ursprüngliche Behauptung den Eindruck erweckte, Xbox plane Werbung bzw. Werbeunterbrechungen direkt innerhalb von Spielen, sprechen sowohl die Community-Note als auch die Klarstellung von Matthew Ball eine andere Sprache.
Der Fokus lag demnach auf optionalen, günstigeren Abo-Modellen und nicht auf Werbeeinblendungen während des Spielens. Darüber hinaus habe man nur über Ideen gesprochen und keine konkreten Unternehmenspläne.
Für viele Xbox-Anhänger ist die schnelle Reaktion von Matthew Ball bemerkenswert.
In den vergangenen Jahren wurde der Xbox-Führung regelmäßig vorgeworfen, Fehlinformationen und irreführende Narrative über die Marke oft unkommentiert stehen zu lassen. Dieses Mal erfolgte die Korrektur unmittelbar und öffentlich, wodurch die Diskussion schnell in den richtigen Kontext gerückt werden konnte.
Bemerkenswert ist auch, dass die ursprüngliche Behauptung trotz Community-Note und der persönlichen Klarstellung von Matthew Ball weiterhin online bleibt.
Kritiker sehen darin ein wiederkehrendes Problem auf X: Falsch dargestellte oder aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen verbreiten sich oft rasant, während Korrekturen deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten. Ob aus Nachlässigkeit oder wegen der zusätzlichen Reichweite durch die Diskussionen, lässt sich dabei nicht beurteilen.
Fest steht jedoch, dass Ball die Behauptung über angebliche In-Game-Werbung unmissverständlich zurückgewiesen hat.
Shinobi602 hat den Beitrag bisher nicht gelöscht.
108 Kommentare AddedMitdiskutieren
Shinobi als Ps-Anhänger zu beschreiben ist sehr übertrieben, er berichtet auf allen Seiten gleichermaßen.
Zumal die Quelle von Windows Central kommt also einer Xbox Seite.
Shinobi ist halt auch einfach nur auf Klicks aus… gut das man das von Microsofts seite klar gestellt hat. Ende.
Naja, das kennt man von den blauen: Fakten verdrehen ^^
Aber selbst wenn da ingame-Werbung wäre: ja und? Gibts schon länger… Hauptsache, ich kann in Ruhe weiterzocken und das Spiel wird wegen Werbung nicht unterbrochen.
Shinobi ist auch einfach nur ein Troll.
Ignorierenswert wie jeder blau angehauchte WannabeeInsider .
So ein aggressives Dementi gleich, ist mir lieber als gar kein Statement. Ich find’s gut, dass Ball das gleich klar gestellt wegen der Falschaussage.👍🏻
Werbung innerhalb von Games, so das diese Pausieren wäre eine totale Katastrophe
„Kritiker sehen darin ein wiederkehrendes Problem auf X: Falsch dargestellte oder aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen verbreiten sich oft rasant, während Korrekturen deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten.“
Das hat nichts mit X zu tun. Das ist überall so. Zeitungen, TV, Youtube… Gibt genug Beispiele wo die „Nachricht“ auf der Titelseite groß gemacht wird, die Korrektur aber irgendwann paar Tage später auf Seite 6 in einer Ecke, so klein wie es geht, rauskommt.
Die Korrektur kam hier rasch und ist auch bemerkenswert. Das sind wir von Xbox nicht so gewohnt, ich hoffe es geht so weiter.
Ja, das ist ein generelles Problem von den sozialen Medien.
Es wird ein passer Teil aus den Videos herausgeschnitten, dazu eine reißerische Überschrift und der „Skandal“ ist perfekt.
Klarstellung gibt entweder überhaupt nicht oder, wie du sagtest, wird ignoriert.
Musk hat Twitter aus einem Grund gekauft, damit jeder seine Meinung frei äußern kann. Sonst hat man ja alles gelöscht was nicht linksorientiertem Gedankengut entsprach.
Klar das viel Blödsinn dabei ist. Das gab es auch früher und das wird es weiterhin geben. Habe auch genug von öffentlich-rechtlicher Propaganda.
Bleiben wir aber bei Spielen. Die Meldung hätte gereicht ohne auf X weiter einzugehen.
Und jetzt löscht man alles was nicht rechtsorientiertem Gedankengut oder Herrn Murks persönlicher Meinung entspricht. Wahl zwischen Pest und Cholera
Wenn der Schaden einmal angerichtet ist. Kachelmann lässt grüßen. Was eine perverse Hetzjagd damals. Wegen dem gekränkten Ego einer Ex….
Es sieht ganz so aus, als hätte sich XBOX James Gunn zum Vorbild genommen, was den Umgang mit „Scoopern“ und Berichten auf Social Media angeht, indem Sie jetzt gezielt, umgehend und rigoros gegen Falschinformationen vorgehen und diese direkt entkräften, sobald Sie davon Wind bekommen. Gut so👍🏻
Ball ist selber ein reiner Schaumschläger. Ich warte immer noch auf das Metaverse, welches alles verändern wird laut ihm.
„Stattdessen habe er lediglich auf die Möglichkeit optionaler, werbefinanzierter Abonnementmodelle verwiesen – vergleichbar mit den günstigeren Werbe-Tarifen von Netflix oder Disney+.“
Achso und er sagt es wurde nicht darüber nachgedacht??? Darüber würd nachgedacht bei allen egal ob Spiele oder Konsolenhersteller, seit 2k es in NBA getestet hat. Und der Aufschrei war Riesengroß und so sollte es auch sein. Einfach nur Frech und dreist sowas noch in gekaufte Spiele oder Konsolen einzubauen ohne die Preise drastisch zu senken.