Xbox Series X: Microsoft ersetzt SMS-Authentifizierung für Xbox- und Microsoft-Konten

Microsoft stellt die SMS-Authentifizierung für Microsoft- und Xbox-Konten aus Sicherheitsgründen ein.

Microsoft entfernt die Möglichkeit, SMS-Codes zur Anmeldung bei persönlichen Microsoft-Konten zu nutzen. Davon sind auch Xbox-Accounts betroffen.

Die Änderung betrifft sowohl die Login-Verifizierung als auch die Konto-Wiederherstellung. Statt SMS-basierter Codes setzt Microsoft künftig auf sicherere Authentifizierungsmethoden.

Als Grund nennt das Unternehmen Sicherheitsrisiken klassischer SMS-Verfahren. Diese gelten unter anderem durch Phishing, SIM-Swapping und ähnliche Angriffe als vergleichsweise anfällig.

Nutzer sollen künftig auf alternative Login-Methoden umsteigen. Dazu gehören Passkeys, die Microsoft Authenticator App sowie eine verifizierte Backup-E-Mail-Adresse.

Die Umstellung ist Teil einer breiteren Sicherheitsstrategie, mit der Microsoft die Kontosicherheit langfristig erhöhen möchte.

Ein konkreter Zeitpunkt für die vollständige Abschaltung der SMS-Authentifizierung wurde im Rahmen der Ankündigung nicht detailliert eingegrenzt.