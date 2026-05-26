Xbox Series X: Microsoft ersetzt SMS-Authentifizierung für Xbox- und Microsoft-Konten

Microsoft entfernt die Möglichkeit, SMS-Codes zur Anmeldung bei persönlichen Microsoft-Konten zu nutzen. Davon sind auch Xbox-Accounts betroffen.
Die Änderung betrifft sowohl die Login-Verifizierung als auch die Konto-Wiederherstellung. Statt SMS-basierter Codes setzt Microsoft künftig auf sicherere Authentifizierungsmethoden.
Als Grund nennt das Unternehmen Sicherheitsrisiken klassischer SMS-Verfahren. Diese gelten unter anderem durch Phishing, SIM-Swapping und ähnliche Angriffe als vergleichsweise anfällig.
Nutzer sollen künftig auf alternative Login-Methoden umsteigen. Dazu gehören Passkeys, die Microsoft Authenticator App sowie eine verifizierte Backup-E-Mail-Adresse.
Die Umstellung ist Teil einer breiteren Sicherheitsstrategie, mit der Microsoft die Kontosicherheit langfristig erhöhen möchte.
Ein konkreter Zeitpunkt für die vollständige Abschaltung der SMS-Authentifizierung wurde im Rahmen der Ankündigung nicht detailliert eingegrenzt.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr löblich. Microsoft aktualisiert die Sicherheitseinstellungen während andere nach Monaten immer noch nichts machen. Ich denke auch es liegt daran das SMS ausgestorben ist. Und früher war es mal Standard😔😔😔
Darin liegt wohl die Schwachstelle, die sicherheit von SMS ist nicht mehr gegeben 😅✌🏻
Zumindest wird etwas unternommen.
Sicherheit wird immer wichtiger .
Das sollte man als Großunternehmen nicht ignorieren.
Sehr gut. Nutze eh die Authenticator App aber wenn noch jemand SMS eingestellt hat wird er so viel besser geschützt.
Keine gute Entwicklung. Die Kombination aus mehreren Sicherheitsverfahren ist immer besser. Nur die Authentifizierungsapp ist viel zu anfällig, da sich diese sehr leicht aushebeln lässt.
Mal sehen ob sich diese Aktion sicherheitstechnisch bemerkbar machen wird.
Ist der Passkey denn so viel sicherer?
Danke für die Info. 👍🏻
Nirgends und ich meine nirgends sollte man Smartphone /Handy brauchen 😒. Kann meine Kreditkarte nicht mehr nutzen und meine Freundin nicht mehr Facebook. Hatten unsere Nummern gewechselt und wegen irgend nem einmaligem check wird zur Anmeldung aufeinmal auch n code dahin gesendet (weil Name und Pw reicht nicht oder was 🤷♂️) und damit wars das 🤷♂️, in meinem Fall hat nichtmal der Kd Service geholfen obwohl 1000 authentifiezierende Angaben, wegen Datenschutz (ja man lese die Zeile von eben) abgelehnt.
mir gefällt diese entwicklung nicht…