Xbox Series X: Microsoft hebt den Preis in den USA auf 649,99 Dollar an

Xbox Series X wird teurer: Microsoft hebt den Preis in den USA auf 649,99 Dollar an!

Microsoft reagiert auf wirtschaftliche Lage – Xbox Series X erreicht neuen Höchstpreis!

Die Preisentwicklung für Konsolen in den USA verschärft sich weiter, da Unternehmen die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Microsoft hat nun eine deutliche Preiserhöhung für die Xbox Series X bekannt gegeben. Die Konsole kostet ab sofort 649,99 Dollar und liegt damit so hoch wie nie zuvor. Als Begründung verweist Microsoft auf die schwierige makroökonomische Situation und die anhaltenden Herausforderungen im internationalen Handel.

Für Spielerinnen und Spieler bedeutet das eine spürbare Belastung beim Kauf der beliebten Konsole. Mit der Xbox Series X setzt Microsoft zwar weiterhin auf leistungsstarke Hardware und ein breites Spieleangebot, doch die steigenden Kosten zeigen, wie stark die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit auch die Gaming-Branche betreffen.

Auch die weiteren Modelle und die Xbox Series S steigen im Preis.

Die Xbox Series S mit 512GB Speicher kostet ab sofort 399,99 Dollar statt bisher 379,99 Dollar. Das Modell mit 1TB Speicher steigt von 429,99 Dollar auf 449,99 Dollar. Besonders stark ist der Anstieg bei der Xbox Series X Digital, die nun 599,99 Dollar kostet und damit 50 Dollar mehr als zuvor. Auch die Standard-Version der Xbox Series X ist betroffen, sie steigt von 599,99 Dollar auf 649,99 Dollar. Für Sammler und Enthusiasten gibt es zudem die Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition, die künftig für 799,99 Dollar angeboten wird, statt wie bisher für 729,99 Dollar.

Der neue Preis gilt ab dem 03.10.2025 in den USA.