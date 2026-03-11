Xbox Series X: Microsoft plant neue Wege für klassische Spiele zum 25-jährigen Jubiläum

Microsoft kündigt zum 25-jährigen Xbox-Jubiläum neue Möglichkeiten an, ikonische Spiele der Vergangenheit zu erleben.

Microsoft hat einen ersten Ausblick auf mögliche Pläne zum 25-jährigen Jubiläum der Xbox gegeben. Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox, erklärte, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres neue Möglichkeiten vorstellen wird, um einige der ikonischsten Spiele der Xbox-Geschichte erneut spielbar zu machen.

Die Initiative ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten, mit denen Microsoft ein Vierteljahrhundert Xbox würdigt. Ronald bestätigte, dass im Zuge dieser Feierlichkeiten neue Wege ausgerollt werden sollen, damit klassische Titel aus der Vergangenheit wieder erlebt werden können.

Konkrete Details zu den geplanten Maßnahmen nannte Microsoft bislang nicht. Die Aussage deutet jedoch darauf hin, dass Spieler im Laufe des Jahres weitere Informationen zu Projekten rund um Xbox-Klassiker und deren Zugänglichkeit erhalten könnten.

Mit der Ankündigung unterstreicht Microsoft erneut die Bedeutung seiner Spielehistorie und signalisiert, dass auch ältere Titel weiterhin eine Rolle im Xbox-Ökosystem spielen sollen.

Weitere Informationen zu den geplanten Jubiläumsaktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt erwartet. Möglicherweise wird es noch einmal eine dicke Ladung an Spielen dank Abwärtskompatibilität geben.

  1. Robilein 1227310 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.03.2026 - 21:11 Uhr

    Oh man bin ich gespannt. Ich denke da kommt noch einiges auf uns zu was das Xbox Jubiläum angeht🥰🥰🥰

    1
  6. DanSanAliaMi 89805 XP Untouchable Star 4 | 11.03.2026 - 23:52 Uhr

    Denke alle Spiele werden sie nicht spielbar machen können schon allein aus Lizenz technischen Gründen. Aber wäre schön genial wenn man alles spielen könnte was je rauskam für Xbox Konsolen

    0

