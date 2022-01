Xbox Series X: Microsoft schränkt Zugang zum Entwicklermodus ein

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft hat den Zugang zum Entwicklermodus für Xbox Series X|S und Xbox One eingeschränkt.

Immer mehr Besitzer einer Xbox Series X|S oder Xbox One erhalten eine E-Mail von Microsoft, in der ihnen mitgeteilt wird, dass in ihrem Microsoft Partner Center der Zugang zum Entwicklermodus eingeschränkt bzw. deaktiviert wurde.

Als Grund wurde eine fehlende Präsenz im Store genannt, die vor allem auf private Nutzer zutreffen dürfte. Denn, einige private Besitzer nutzten ihre Konsole aus dem Handel bisher für Software und machten sie über das Dashboard und einer Zahlung von 25 Dollar zu einer Entwicklerkonsole, um darauf Homebrew und Emulatoren laufen zu lassen.

Die Emulatoren im Store, mit denen man etwa alte Dreamcast oder GameCube Spiele laufen lassen konnte, dürfte Microsoft offenbar Sorge bereiten, weshalb man jetzt dagegen vorgeht, wie Modern Vintage Gamer in einem Video zu dem Thema erklärt.

Das steht in der E-Mail:

„Wir haben die Windows- und Xbox-Registrierung in Ihrem Microsoft Partner Center-Konto deaktiviert, da es keine aktive Präsenz im Store hatte. Siehe hierzu den Verhaltenskodex für Entwickler, der besagt, dass eine aktive Präsenz im Store aufrechterhalten werden muss.“